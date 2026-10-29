Los entrenadores coinciden: 3 trucos fáciles para bajar de peso después de los 40 años

El ejercicio se ha vuelto una parte fundamental en la rutina de las nuevas generaciones que desean bajar de peso, mismas que entienden que la actividad física puede ser la aliada perfecta para tener un cuerpo de alarido que, además de verse y lucir bien, genere un impacto más saludable en el organismo.

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Bajo este contexto, es una realidad que, conforme la edad avanza, el cuerpo ya no puede resistir las mismas rutinas o los mismos ejercicios. Por tal motivo, un experto en la materia ha dado a conocer tres trucos para bajar de peso y perder esos kilos de más después de los 40 años.

¿Cómo bajar de peso después de los 40 años?

Eliminación de azúcares: El portal Heraldo Deportes menciona que lo ideal para bajar de peso después de cierta edad, por ejemplo, los 40 años, es eliminar en la medida de los posible tanto las harinas como los azúcares, pues estos alimentos impiden que el organismo trabaje de forma rápida y eficaz.

El portal Heraldo Deportes menciona que lo ideal para por ejemplo, los 40 años, es eliminar en la medida de los posible tanto las harinas como los azúcares, pues estos alimentos impiden que el organismo trabaje de forma rápida y eficaz. Alimentarse con grasas saludables: El aguacate, el aceite de oliva y los frutos secos, siempre con medida, pueden ser tus mejores aliados en el proceso de bajar de peso después de los 40 años, pues esta grasa puede ayudar a que el organismo pierda esos kilos que ha sumado de más en los últimos meses.

5 EJERCICIOS QUE PUEDEN TRANSFORMAR TU CONDICIÓN FÍSICA DESDE CERO 1. CAMINAR https://t.co/x0CXpQ6dOi — Juan espinosa (@JuanchoMxx) October 25, 2026

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Mantenerte activo día a día: Resulta fundamental tener una rutina de entrenamiento diario que permita a tu cuerpo fluir a pesar de su edad. Entre los ejercicios recomendados aparecen los woodchop con balones medicinales, los desplantes en caminata o los press up con aplausos.

¿Cuáles son los alimentos que se deben evitar?

Relacionado con el punto anterior, los expertos consideran que se deben controlar con más cautela ciertos alimentos tales como el plátano o la sandía, este último con un índice alto glucémico. Además, también es necesario el consumo de proteínas magras, mismas que puede encontrar en el pollo, el huevo o el pescado.