Las 3 veces que Lionel Messi exhibió a la Selección Mexicana con Argentina

Han pasado algunos días desde que Lionel Messi confirmó su retiro de la Selección Nacional de Argentina, una decisión que podría estar motivada por el segundo lugar obtenido en la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como por el triste fallecimiento de su padre hace unas semanas.

Los mejores hinchas de Messi

Con ello, Lionel Messi se retira en una de las carreras más importantes y exitosas que cualquier jugador ha tenido a nivel selecciones. Por tal motivo, no está de más recordar tres ocasiones en las que el astro sudamericano hizo temblar de manera abrupta a la Selección Mexicana.

3 ocasiones en las que Lionel Messi exhibió a la Selección Mexicana

Qatar 2022: El momento más recordado tiene que ver con lo ocurrido hace cuatro años cuando, tras una gran anotación de Lionel Messi, Argentina venció a México en la fase de grupos del Mundial. La Albiceleste terminó campeona del mundo, mientras que el cuadro nacional quedó eliminado en primera ronda.

El momento más recordado tiene que ver con lo ocurrido hace cuatro años cuando, tras una gran anotación de Argentina venció a México en la fase de grupos del Mundial. La Albiceleste terminó campeona del mundo, mientras que el cuadro nacional quedó eliminado en primera ronda. Primera aparición en un Mundial: Hace 20 años, en la Copa Mundial de la FIFA 2006, Lionel Messi entró de cambio en el duelo entre Argentina y México correspondiente a los octavos de final. Tristemente, la Albiceleste venció a su rival 2-1 en tiempos extra con gol de Maxi Rodríguez.

Messi con la Selección Argentina 🇦🇷



🏆 1x Mundial

🏆 2x Copa América

🏆 1x Finalissima

🏆 1x Medalla olímpica

🏆 1x Mundial sub-20



👕 207 partidos

⚽️ 125 goles

🪶 68 asistencias pic.twitter.com/21iy4slZjC — Iniestazo (@INIE8TAZO) August 31, 2026

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Constantes goles en amistosos: En 2008 Argentina derrotó 4-1 a México con un gol y una asistencia de Messi. Posteriormente, en 2010, Lionel volvió a asistir en los octavos de final del Mundial 2010; finalmente, en 2015, el argentino fue el MVP del 2-2 entre la Albiceleste y la Selección Mexicana.

¿Cuántos goles hizo Lionel Messi con la Selección Argentina?

Lionel Messi se retira de la Selección Absoluta de Argentina con un récord de 125 anotaciones, siendo uno de los máximos goleadores a nivel mundial y el más grande en cuanto al continente se refiere. Entre estos destacan los 21 que hizo en Mundiales, así como los 14 realizados en Copa América.