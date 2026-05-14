Estos son los 3 videojuegos más vendidos en la historia de Star Wars

Star Wars es una de las marcas más importantes que existen en la actualidad dentro del mundo de las películas, por lo que, gracias a su relevancia, han saltado a los videojuegos con sorpresivos resultados que han catapultado a la marca a lo más alto en este rubro.

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Se trata, entonces, de un título que suele dejar ganancias realmente positivas entre sus organizadores debido al impacto que tiene a nivel nacional e internacional. Por tal motivo, aquí conocerás cuáles son los 3 videojuegos más vendidos en la historia de Star Wars, al menos, en las últimas tres décadas.

¿Cuáles son los videojuegos más vendidos de Star Wars?

Star Wars Battlefront (2015): Se trata, sin duda, del videojuego más vendido en la historia de la Guerra de las Galaxias, y esto tiene directamente que ver con el hecho de que vio a luz en distintas plataformas dentro de los Estados Unidos, destacando la Xbox One, la PC y la PS4.

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STAR WARS Battlefront II adds new multiplayer content in 2026 on PC for free with Battlefront Plus.



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Star Wars Jedi: Fallen Order :El ranking coloca como el segundo videojuego más vendido de todos a este por ser la primera aventura oficial de Cal Kestis en distintas consolas de videojuegos, destacando la PlayStation 4 y, por supuesto, la Xbox One.

:El ranking coloca como el segundo videojuego más vendido de todos a este por ser la primera aventura oficial de Cal Kestis en distintas consolas de videojuegos, destacando la Star Wars Battlefront II (2017): Contra todos los pronósticos, el videojuego (no original, sino del año 2017) cierra con el top 3 pese a lo criticado que fue en su lanzamiento, aunque con el paso de los días este se fue ganando el cariño de chicos y grandes por igual.

¿Por qué Star Wars es tan importante hasta nuestros días?

Fue hace unos días cuando el analista Matt Piscatella dio a conocer los tres videojuegos más vendidos en la historia de Star Wars dentro de los Estados Unidos, al menos, en los últimos tres años. Cabe mencionar que La Guerra de las Galaxias es un ícono de la cultura pop desde los años 70’s hasta la fecha, lo cual sugiere una relevancia que ha perdurado hasta la actualidad.