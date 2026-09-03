Erik Lira: este es el valor de locura que tiene en el mercado después del Mundial 2026

Mientras se habla de que Cruz Azul habría tomado una decisión con Erik Lira, el mediocampista mexicano mantiene una cotización que refleja el crecimiento que tuvo durante los últimos meses. Después de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el futbolista alcanzó una valoración top.

Erik Lira recibió un bonito mensaje de apoyo tras su transferencia frustrada al Monaco. El jugador atraviesa días importantes mientras analiza las alternativas que tiene sobre la mesa después de que su llegada al conjunto francés se cayera en los últimos instantes del mercado. Mientras tanto, su valor se elevó mucho en los últimos meses.

Crédito: Mexsport

¿Cuánto vale Erik Lira hoy? Cotización de septiembre de 2026

Erik Lira tiene una cotización de 14 millones de euros luego del Mundial, según Transfermarkt. En los últimos seis meses, su valor aumentó 6 Md€, una evolución que refleja el crecimiento del mediocampista mexicano a sus 26 años.

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El futbolista surgido de las fuerzas básicas de Pumas atraviesa un momento importante en su carrera. Su buen rendimiento con Cruz Azul y su presencia con la Selección Mexicana durante el Mundial contribuyeron a su nueva valoración.

Mónaco evalúa alternativas en caso de que Erik Lira no llegue|Crédito: @CruzAzul / X

La transferencia frustrada al Monaco, ¿qué pasó?

La llegada de Erik Lira al Monaco se frustró en los últimos instantes del mercado francés. Cruz Azul había avanzado en la negociación con el conjunto del Principado, pero la operación terminó por caerse. La caída del pase de Folarin Balogun al Everton ocasionó un efecto dominó en el mediocentro mexicano y el club del Principado.

Erik Lira no se entrena en Cruz Azul

Después de lo ocurrido, Cruz Azul le otorgó un permiso especial para permanecer con su familia y analizar su futuro. Lira volvió a ausentarse del entrenamiento de Cruz Azul. El mediocampista tiene previsto regresar a La Noria el viernes, por lo que su presencia ante Santos Laguna parece descartada.

La Máquina contempla dos escenarios: que Lira encuentre un nuevo destino donde el mercado de fichajes siga abierto o que finalmente permanezca en el plantel. Si decide continuar, será reintegrado al Cruz Azul. El futuro del mediocampista continúa abierto.

