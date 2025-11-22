No hay lucha libre sin máscaras y no hay máscaras eternas sin buenos luchadores. Esta disciplina deportiva ha sido cuna de grandes personajes de la historia y algunos de ellos se aferraron a sus tapas en icónicas victorias.

Pentagón Jr vs Psycho Clown | Final de Lucha Fighter 2020 Lucha Libre AAA

Conoce los luchadores que hicieron historia por no perder la máscara en sus combates. Estas son las figuras que se mantuvieron invictas en el cuadrilátero y culminaron sus carreras rodeadas de cierto misterio.

Te puede interesar: Canales revela si piensa retirarse en Rayados o volver a España

¿Cuáles son las 4 estrellas de la lucha libre que nunca perdieron la máscara?

Estos luchadores jamás sufrieron derrotas que se tradujeran en la pérdida de su máscara. Por lo tanto, son recordados más por su apodo, no por su nombre de pila.



Canek, el Príncipe Maya

El ídolo del Toreo (ya que debutó en el Toreo de Cuatro Caminos), fue uno de los pocos luchadores que logró levantar a André el Gigante (250 kilos). Desenmascaró a Universo 2000. Si bien buscó una apuesta de tapas ante Tinieblas y Mil Máscaras, nunca cumplió su objetivo.

@sociedad.nokkoi Martín Eastwood habla sobre la vida de Canek: el Príncipe Maya ♬ sonido original - Sociedad Nokkoi

Santo, el Enmascarado de Plata

Santo se presentó en el programa Contrapunto y dio a conocer el rostro de quien portó el apodo Enmascarado de Plata. Nunca había perdido la máscara y la conservó luchando con seres de ultratumba, extraterrestres y monstruos en sus películas.

Te puede interesar: De la final de Libertadores con Chivas al fútbol costarricense: ¿Qué fue de la vida de Mario de Luna?



Blue Demon (Demonio Azul)

El enemigo número 1 de Santo fue Blue Demon. Este luchador legendario conservó su identidad de pila hasta sus últimos días. Fue parte de varias luchas de apuesta máscara contra máscara y ganó las tapas de grandes figuras como Rayo de Jalisco y El Matemático.

Mil Máscaras

Aarón Rodríguez Arellano, conocido popularmente como Mil Máscaras, fue el alumno más avanzado del Diablo Velasco. Triunfó en México, pero también conquistó las arenas de Japón y Estados Unidos. Ingresó al Salón de la Fama de la WWE y fue el primer luchador mexicano en debutar en el Madison Square Garden. El apodo del actor nació porque nunca usó la misma tapa en dos ocasiones. Aún conserva su máscara a pesar de que enfrentó a rivales imponentes en la lucha libre .