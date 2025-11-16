De la final de Libertadores con Chivas al fútbol costarricense: ¿Qué fue de la vida de Mario de Luna?

En 2010, Chivas llegó a la final de la Copa Libertadores de la mano de un equipo alterno debido a la convocatoria de varios titulares a la Selección Mexicana. Entre los nombres que destacaron en esa histórica campaña aparece el de Mario de Luna, defensor surgido de la cantera tapatía, sólido en marca y poderoso en el juego aéreo.

Las figuras de aquel plantel tomaron rumbos muy distintos. De Luna disputó la final ante Inter de Porto Alegre, pero poco a poco dejó de figurar en los reflectores nacionales. ¿A qué se dedica en la actualidad?

¿A qué se dedica Mario de Luna en la actualidad?

Mario de Luna continúa activo y milita en el plantel de Municipal Grecia de Costa Rica. Allí permanece prolongando su carrera profesional, pero lejos del protagonismo que alguna vez tuvo en el fútbol mexicano.

El defensor sigue utilizando su experiencia como herramienta para mantenerse vigente en el deporte que lo formó desde sus categorías juveniles. Antes de llegar a Costa Rica para seguir desempeñándose en la disciplina a sus 37 años, el deportista supo ser parte de Puebla, Necaxa y Atlético de San Luis.

¿Cómo fue la histórica final de la Copa Libertadores entre Chivas e Inter de Porto Alegre?

La campaña de Chivas en ese entonces fue una sorpresa para Sudamérica. Pese a comenzar con un plantel diezmado por compromisos internacionales, el equipo eliminó a rivales como Vélez Sarsfield, Libertad de Paraguay y Universidad de Chile.

Su presencia en la edición 2010 de la Libertadores se debió a la clasificación obtenida en 2009, cuyo desempeño quedó interrumpido por cuestiones sanitarias de aquel año. La final terminó en un 5-3 favorable para Inter, pero anteriormente había perdido en la ida como local por 2-1 y luego con un resultado de 3-2 en la vuelta disputada en Brasil.

A pesar del resultado negativo, Chivas mostró carácter y nunca dejó de luchar, dejando una impresión duradera tanto en el continente como entre sus seguidores. Aunque el campeonato no llegó, Mario de Luna quedó marcado por esa experiencia importante en su carrera, ya que formó parte de uno de los hitos internacionales más importantes para el club que dejó en lo más alto al fútbol mexicano.