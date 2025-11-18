Este luchador de la WWE es americanista de corazón y no dudó en hacer esta épica burla sobre el Chivas

Antes del inicio de la Liguilla del Apertura 2025, los aficionados del América encontraron un motivo extra para sonreír esta semana. Llamativamente, este no provino de la Liga BBVA MX o la Selección Nacional, sino del cuadrilátero de la WWE de la mano del luchador Dominik Mysterio.

El hijo del histórico Rey Mysterio es una de las figuras jóvenes más mediáticas de la lucha libre mundial y confeso americanista. Recientemente, volvió a dejar bien clara su simpatía por las Águilas, al poner a las Chivas y al Clásico de Clásicos como ejemplo para describir su más reciente derrota.

Luego de perder el título hace unas semanas ante John Cena, Mysterio dialogó con Récord y dejó una frase contundente. "Esto fue como cuando las Chivas le ganan al América... un accidente. Eso no pasa", disparó el luchador de la WWE y añadió: "Yo quiero mi revancha. En dónde sea y cualquier día".

"Vuelvo a ir a Boston. Si él todavía está ahí voy. Yo quiero mi campeonato de regreso", aseguró Dirty Dom. Afortunadamente, su deseo se cumplió casi de inmediato: ¡habrá revancha entre John Cena y Dominik Mysterio con el título en juego.

¿Cuándo volverán a pelar Cena y Mysterio en la WWE?

El esperado evento de Survivor Series 2025 llegará con un plato fuerte de primer nivel gracias a la confirmada revancha entre John Cena y Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental. El combate se llevará a cabo el próximo sábado 29 de noviembre en el Petco Park de San Diego, California.

Instagram Dominik Mysterio / @dominik_35

Cabe destacar que esta jornada será sumamente especial para los fanáticos, dado que marcará la despedida de Cena en los PPV de la WWE. De esta forma, Mysterio será su último gran rival ante los ojos del mundo. ¡El espectáculo está garantizado!