Rayados de Monterrey tiene una de las mejores aficiones del país, ya que se considera que los regios son sumamente apasionados por sus equipos. Prueba de ello, cada 15 días sus estadios están hasta el tope. Por lo anterior, traemos para ti estos 7 diseños de uñas que te van a encantar, pero si eres rojiblanca, estos modelos son para ti.

En Monterrey todo es pretexto para armar una buena carnita asada o cualquier fiesta, por lo que las aficionadas no desperdiciarán estos diseños de manicure de su equipo. Cabe resaltar que los modelos son aptos para todas, pues no importa si les gusta lo minimalista o lo extravagante, ni su color de piel, solo se necesita que las contemplen, como lo s on estos 8 ejemplos de uñas para las reales aficionadas del América.

Las mejores uñas para todas las aficionadas de Rayados

1. ídolos del club: En tus diseños de uñas le puedes agregar las imágenes de los grandes ídolos del equipo, como lo son Rogelio Funes Mori, máximo goleador del club, o Humberto Suazo, por mencionar algunos.

TE PUEDE INTERESAR:



7 diseños de uñas de Rayados de Monterrey que le van a encantar a cualquier regia|IA

2. Escudo: Sin duda uno de los modelos para llevar a todos lados es el del escudo del equipo, que resaltará y llamará la atención.

7 diseños de uñas de Rayados de Monterrey que le van a encantar a cualquier regia|IA

3. Estadio BBVA: Pese a que el estadio lo han ligado con una posible malaria, no quita que sea histórico y digno de llevar, ya que será mundialista en el verano de este año.

7 diseños de uñas de Rayados de Monterrey que le van a encantar a cualquier regia|IA

4. Títulos: Rayados tiene 5 títulos de Liga BBVA MX y el mismo número en Concachampions, por lo que es buena idea plasmar los campeonatos en tus uñas.

7 diseños de uñas de Rayados de Monterrey que le van a encantar a cualquier regia|IA

5. Colores del equipo: El azul y el blanco son los colores que representan al conjunto de Monterrey, por lo que se deben portar con orgullo y qué mejor si son en el manicure.

7 diseños de uñas de Rayados de Monterrey que le van a encantar a cualquier regia|IA

6. Mascota: Pocos conocen que la mascota de Rayados es Monty, un perro que porta con orgullo los colores del equipo. ¿Qué tal se vería su cara en tu diseño de uñas?

7 diseños de uñas de Rayados de Monterrey que le van a encantar a cualquier regia|IA

7. French: Este tipo de uñas es de los más clásicos y es una buena opción para combinar los colores que identifican al conjunto regio.