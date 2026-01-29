logo deportes horizontal
43 diseños de uñas que puedes usar en las manos si haces natación: te durarán y se ven hermosas
Escrito por:  Diego Gonzalez | DR

Mientras que hay modelos de uñas que son ideales para las fanáticas de las Chivas de Guadalajara , hay otros modelos ideales para el deporte. Por ejemplo, hay 43 diseños que puedes usar si practicas natación. La mayoría de las mujeres piensan que nadar y tener manos bonitas y pies prolijos no van de la mano, pero se puede tener una hermosa manicura y pedicura.

Mientras que hay 7 diseños de uñas ideales para la natación elegidos por sitios especializados en manicura, aquí mostramos 43 imágenes para quienes quieren verse bien dentro de la piscina o incluso nadando en aguas abiertas. Dile adiós a la manicura arruinada por el cloro, el agua y los demás productos de limpieza.

En fotos: los 43 mejores diseños de uñas para la natación, según Pinterest

A continuación, nuestro Top 10 de mejores diseños de uñas para natación entre los 43 más destacados:

Uñas cortas con diseño natural

uñas para natación Nail art encapsulado
uñas para natación de Tonos pastel que sobreviven al cloro
uñas Francesa moderna en colores suaves
Uñas perladas de efecto sirena para natación
Uñas de diseños minimalistas que no pasan de moda
Uñas gelish en tonos claros para natación
uñas para natación 8
uñas para natación 9
uñas para natación 10

Los otros 33 diseños de uñas para natación que completan el Top 43

Otros 33 diseños de uñas para natación
Otros 33 diseños de uñas para natación

Made with Google AI

Otros 33 diseños de uñas para natación

Made with Google AI

Otros 33 diseños de uñas para natación
Otros 33 diseños de uñas para natación
Otros 33 diseños de uñas para natación
Otros 33 diseños de uñas para natación
Otros 33 diseños de uñas para natación
Otros 33 diseños de uñas para natación
Otros 33 diseños de uñas para natación
Otros 33 diseños de uñas para natación
Otros 33 diseños de uñas para natación
Otros 33 diseños de uñas para natación

Made with Google AI

Otros 33 diseños de uñas para natación
Otros 33 diseños de uñas para natación
Otros 33 diseños de uñas para natación
Otros 33 diseños de uñas para natación
Otros 33 diseños de uñas para natación
Otros 33 diseños de uñas para natación
Otros 33 diseños de uñas para natación
Otros 33 diseños de uñas para natación
Otros 33 diseños de uñas para natación

Made with Google AI

Otros 33 diseños de uñas para natación
Otros 33 diseños de uñas para natación
Otros 33 diseños de uñas para natación
Otros 33 diseños de uñas para natación
Otros 33 diseños de uñas para natación
Otros 33 diseños de uñas para natación
Otros 33 diseños de uñas para natación
Otros 33 diseños de uñas para natación
Otros 33 diseños de uñas para natación
Otros 33 diseños de uñas para natación

