Chivas es considerado uno de los 4 Grandes del futbol mexicano, ello gran parte a sus 120 años de historia, ser el segundo más ganador y a su incomparable afición, que esta vez se hará presente con estos 7 modelos de uñas que se ven hermosas en cualquier tamaño. Cabe destacar que no es cualquier manicure, sino uno a la altura de los más fieles seguidores. Pero, si eres del acérrimo rival, estos modelos son para ti.

Estas uñas son ideales para llevar cada 2 semanas al Estadio Akron, pero también todos los días, para que demuestres que eres fan del rojiblanco desde la cuna y de “hueso colorado”. Los tamaños y modelos van desde los más minimalistas hasta lo extravagante, a fin de que seas la envidia de todas las seguidoras del Rebaño Sagrado. Estos son los modelos de manicure que toda “gymrat” debe tener.

Los mejores diseños de uñas para las aficionadas de Chivas

1. French: Puedes considerar este diseño clásico en tus uñas del Club Chivas. Se pueden combinar los colores del equipo; es decir, rojo en la parte del cuerpo y el blanco en la extremidad, o viceversa.

7 modelos de uñas de las Chivas que se ven hermosas en cualquier tamaño: serás la envidia|IA

2. Cuadradas: Uno de los modelos más clásicos no podía faltar en estos diseños. Puedes optar por diseños de uñas cortas o largas.

7 modelos de uñas de las Chivas que se ven hermosas en cualquier tamaño: serás la envidia|Pinterest

3. Almendradas: Uno de los diseños más top en los últimos años. Serás la envidia de todo el estadio y más si se lucen con el escudo del Rebaño Sagrado.

7 modelos de uñas de las Chivas que se ven hermosas en cualquier tamaño: serás la envidia|IA

4. Stiletto: Una de las uñas más exóticas, pero que son ideales si lo que buscas es llamar la atención. Ojo, se debe tener mucho cuidado para evitar que se te quiebren.

7 modelos de uñas de las Chivas que se ven hermosas en cualquier tamaño: serás la envidia|IA

5. Nude: Los colores que le van bien a todas las mujeres, sin importar el tono de piel. ¿Cómo se verían con el escudo del Rebaño?

7 modelos de uñas de las Chivas que se ven hermosas en cualquier tamaño: serás la envidia|IA

6. Efecto de ojo de gato: Una de las uñas más cute y que en esta lista no podía faltar. Brillarán aún más con los colores del conjunto rojiblanco.

7 modelos de uñas de las Chivas que se ven hermosas en cualquier tamaño: serás la envidia|IA

7. Rubber: Si lo que buscas son uñas duraderas, esta es la mejor opción, ya que el esmalte en gel llega a durar hasta 4 semanas, una verdadera locura.