7 diseños de uñas que puedes usar si haces natación: se ven increíbles en la piscina

Así como hay modelos de uñas para equipos mexicanos como Chivas , también hay diseños que puedes usar si haces natación. Muchas mujeres creen que nadar de manera regular es sinónimo de renunciar a tener unas uñas bonitas, pero eso no es así bajo ningún punto de vista y aquí hay algunos diseños que son ejemplos perfectos para tener en cuenta.

La natación, considerado por muchos como el deporte más completo , también tiene algunas cosas negativas para la estética de una dama. Por ejemplo, el cloro, el agua y la humedad suelen arruinar el esmalte, existen diseños de uñas que resisten la piscina y además se ven aún mejor dentro del agua. Aquí mostramos los 7 mejores.

Uno por uno, los 7 mejores diseños diseños de uñas para natación

1. Uñas gelish en tonos claros

Para muchos el gelish es la mejor opción si haces natación. El acabado dura más frente al cloro y evita que el esmalte se levante rápidamente. Se recomiendan colores claros como el blanco lechoso, nude rosado o azul pastel ya que reflejan mejor la luz del agua y disimulan el desgaste.

2. Diseños minimalistas que no pasan de moda

Los expertos en manicura y diseños de uñas para los pies también recomiendan las líneas finas, los puntos pequeños o los detalles delicados puesto que funcionan perfecto para la piscina. Se ven elegantes y se dañan menos con el agua.

3. Uñas perladas o efecto “sirena”

De los acabados más elegidos por quienes nadan. El efecto nacarado es ideal para resaltar en el agua, logrando que sean brillantes sin diseños demasiado complejos. Es un diseño ideal para el verano, la piscina y las vacaciones.

4. Francesa moderna en colores suaves

Es una variante de la clásica francesa pero renovada. Se ve muy bien en tonos pastel o invertido. El desgaste no se nota en las puntas, ideal para la natación en piscina.

5. Tonos pastel que sobreviven al cloro

Los colores pastel están en tendencia y resisten mejor el maltrato del agua. Se recomiendan rosa palo, lila, verde agua o amarillo suave, los cuales son ideales si haces natación.

6. Uñas cortas con diseño natural

A pesar de ser menos elegidas, las uñas cortas son las mejores aliadas para nadar. Se quiebran menos, son más cómodas y el esmalte dura más.

7. Nail art encapsulado

Es el diseño de uñas para natación probablemente más llamativo. Se destaca porque el encapsulado protege el diseño del cloro y la humedad. El glitter fino funciona muy bien.

