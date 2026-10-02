5 ejercicios que te ayudarán a BAJAR de PESO sin la necesidad de salir de casa

Bajar de peso se ha vuelto uno de los objetivos más importantes que existen en este cierre de año para distintas personas que desean cerrar el 2026 de la mejor forma posible físicamente hablando, por lo que la activación física ha comenzado a ganar cada vez más adeptos.

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Sin embargo, es una realidad que muchas personas no tienen el tiempo y el dinero suficiente para asistir al gimnasio o a eventos grupales de forma constante. Por tal motivo, no está de más que conozcas 5 ejercicios que puedes hacer desde la comodidad de tu casa para bajar de peso.

¿Cuáles son los mejores ejercicios que puedes hacer en casa para bajar de peso?

Lo primero a tener en cuenta es que, si tu deseo es bajar de peso estando en casa, lo más conveniente es combinar aquellos ejercicios cardiovasculares de alta intensidad con una serie de distintos movimientos de fuerza que, a su vez, involucren mover todos o la gran mayoría de los músculos del cuerpo.

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¡Platos para bajar masa adiposa!



En el día del nutricionista, y porque vos lo pediste, hicimos este video con ejemplos para bajar masa adiposa (masa grasa). 👇



1️⃣ Es necesario generar un déficit en el balance de energía, esto quiere decir consumir menos kcal de las que se… pic.twitter.com/nE6QrSduU5 — Los Pumas (@lospumas) August 11, 2025

Dicho lo anterior, las sentadillas funcionan de forma espectacular dado que en estas se trabajan las piernas, el abdomen y parte de la espalda. Del mismo modo, expertos recomiendan la realización de burpees, un movimiento que suele quemar muchas calorías en poco tiempo.

El trote con rodillas arriba es un ejercicio que igualmente puedes hacer en casa si cuentas con un espacio abierto, una situación similar a los saltos de tijera, activación idónea para bajar de peso. Finalmente, las flexiones de pecho fortalecen el tren superior mientras ayudan a tonificar la zona de los brazos.

¿Cuál es la importancia de la alimentación al momento de bajar de peso?

Si lo que quieres es bajar de peso en un determinado periodo de tiempo, la dieta alimenticia es igual de importante que la activación física, por lo que los nutriólogos recomiendan ser constante al momento de ingerir alimentos y mientras se realizan los ejercicios en casa.