5 mediocampistas jóvenes con gran potencial para el Modo Carrera del EA Sports FC 26

El Modo Carrera se ha convertido en una de las modalidades más interesantes y jugadas que el EA Sports FC 26 tiene en la actualidad, por lo que cada vez hay más información respecto a este. Ante ello, ¿sabías que cinco mediocampistas destacan entre los demás por el gran potencial que tienen?

seleccion mexicana

El EA Sports FC 26 presenta, en su Modo Carrera, la oportunidad para entrenar a los jugadores y que estos tengan un potencial cuya media alcance niveles estratosféricos. Ante esta situación, existen un puñado de mediocampistas que bien puedes fichar de acuerdo a su joven edad.

¿Qué mediocampistas puedes fichar en el Modo Carrera del EA Sports FC 26?

Si bien juega de forma adelantada en el campo, la realidad es que Lamine Yamal sigue siendo considerado un mediocampista ofensivo en el EA Sports FC 26. Si cuentas con el dinero suficiente, puedes ficharlo en tu Modo Carrera pues, con una valoración de 89, puede alcanzar las 95 unidades.

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Debajo de él aparece Desiré Doue, quien es considerado una de las grandes joyas del futbol profesional y que, con 20 años, destaca en el PSG al tener una media de 85 y una proyección de 91. Más abajo aparece Joao Neves con 20 años, quien al igual que Doue destaca en el PSG con una media de 85 y un potencial de 90.

La Premier League se hace presente en el puesto cuatro con Estevao, jugador del Chelsea que cuenta con una media de 78 puntos y un potencial de 89 gracias a sus 18 años. Finalmente, en el quinto sitio el Modo Carrera presenta a Jorthy Mokio, jugador del Ajax que tiene 17 años y que puede crecer hasta los 89 puntos.

¿Qué jugadores mexicanos tienen mucho potencial en el EA Sports FC 26?

El gran 2025 que tuvo con la Selección y los Xolos de Tijuana hicieron que el EA Sports FC 26 le concediera una media de 73 puntos a Gilberto Mora. Dicho lo anterior, y si se considera que apenas tiene 17 años, es probable que su potencial sea superior a las 80 unidades.