¿Cuáles son los 5 mejores videojuegos de Super Mario Bros de la historia?

Super Mario Bros es uno de los mejores videojuegos de la historia. Y la mayoría de los gamers coinciden en tal afirmación. Este juego se lanzó en 1985 para la consola Famicom (Nintendo Entertainment System, NES) y desde entonces no ha parado de evolucionar en distintas versiones.

Plants vs Zombies Replanted – El regreso perfecto del clásico | AZE Review

El personaje del plomero más famoso de los videojuegos revolucionó el mundo del entretenimiento digital y se convirtió en un ícono que trasciende generaciones. Con el reciente lanzamiento de Super Mario Bros Wonder, vuelve a surgir la pregunta que tal vez se hacen muchos jugadores: ¿Cuáles son los mejores juegos de la saga?

Te puede interesar: La maldición por la que Chivas no ganará el Clausura 2025

Los 5 mejores videojuegos de Super Mario Bros

Si bien las entregas en 2D y 3D han marcado el éxito de este videojuego, casi todas son consideradas obras maestras en el mundo gamer. Estas son las mejores versiones: aquellas que hicieron historia.



Super Mario Galaxy 2 (2010)

Super Mario Galaxy 2 llevó la fórmula de su predecesor a un nivel insuperable. No fue una simple expansión, sino un producto que ofreció mecánicas sorprendentes y niveles capaces de asombrar incluso a jugadores veteranos. Su precisión jugable, creatividad y curva de desafío perfectamente calibrada, consolidan este título como la mejor experiencia de juego de la saga creada por Nintendo.

Super Mario World (1990)

Aunque no revolucionó la industria de manera radical, se mantiene como uno de los mejores juegos de plataformas en 2D de todos los tiempos. Aprovechó las bases de Super Mario Bros 3 para pulirlas: niveles memorables, secretos en abundancia, controles impecables, un estilo visual inolvidable y la presentación del personaje Yoshi.

Te puede interesar: Gabriel Milito recibió un premio inesperado que confirma que ya no es odiado en Chivas



Super Mario 64 (1996)

Este juego cambió la industria para siempre al establecer el estándar del videojuego en 3D. Nintendo presentó un juego fluido, intuitivo y adelantado a su tiempo. Super Mario 64 ofreció mundos abiertos, controles precisos y cámara dinámica. Fue la piedra fundacional de prácticamente todos los juegos tridimensionales que vinieron después.

Super Mario Bros. 3 (1988)

Esta es la secuela que revolucionó el diseño de plataformas. Introdujo niveles más complejos y variados, nuevos poderes y un salto gráfico considerable. Fue un punto de inflexión para la NES. Su estructura y creatividad lo convierten en un clásico que sigue siendo tan disfrutable hoy como en su lanzamiento.



Super Mario Galaxy (2007)

Este videojuego puso en lo más alto a los juegos 3D con un diseño que apostó por una presentación artística deslumbrante. Su banda sonora orquestal, la belleza de sus mundos y una narrativa emotiva, lo hicieron destacar como una de las entregas más queridas de la saga. Aunque parecía imposible de superar, abrió el camino para que Super Mario Galaxy 2 se coronara como el referente máximo de la saga.