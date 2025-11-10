¿Cuáles son los videojuegos con los gráficos más impresionantes en noviembre 2025?

El cierre del año 2025 pinta como el pretexto idóneo para dar a conocer una lista con los videojuegos que destacaron sobre el resto , además de por sus historias, por los impresionantes gráficos que tienen, lo cual ayudó a que cada vez más usuarios se acercaran y disfrutaran de ellos.

La evolución que las consolas han tenido en la última década obligan a sus creadores a realizar videojuegos cada vez más exquisitos que no solo cumplan con una historia llamativa e inquietante, sino que también cuenten con gráficos que parezcan de película. ¿Qué títulos destacan por ello?

Los videojuegos más impresionantes en cuanto a gráficos en 2025

El primero en esta lista es nada más y nada menos que Alan Wake II, mismo que posee un motor gráfico Northlight de Remedy que ayuda a que el terror psicológico se sienta con fuerza al grado de ser una experiencia por demás cinematográfica que ha convencido a miles de gamers.

Cyberpunk 2077 tampoco se queda atrás, pues después de varios años de constantes actualizaciones finalmente ha cumplido con una promesa gráfica que ha superado las expectativas, entre otras cosas, por un nivel de detalle y una iluminación global que sigue destacando hasta nuestros días.

Finalmente, es preciso mencionar a Red Dead Redemption 2, el cual, pese a haber sido lanzado antes del 2026, sigue siendo una experiencia visual sin igual no solo por la fidelidad en los rostros de cada personaje, sino también por su iluminación dinámica y la simulación del clima, entre otras cosas más.

¿Qué pasa con los juegos deportivos y sus gráficos?

Para el 2025 el EA Sports FC 26 ha llamado poderosamente la atención, pues los usuarios que han tenido la oportunidad de jugarlo destacan que sus gráficos han mejorado en relación a ediciones pasadas pero que, sin embargo, aún pueden ser mejores de lo que ya son hoy en día.