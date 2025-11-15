Top 5 mejores videojuegos de PS5 para comprar en este Buen Fin

El Buen Fin 2025 ha superado por completo las expectativas gracias a la cantidad de ofertas y descuentos que tiene en prácticamente todos los departamentos no solo en tiendas físicas, sino también en mercados digitales. En ese sentido, ¿te has preguntado cuáles son los mejores videojuegos para la PS5 que puedes disfrutar durante estas fechas?

Para poner un poco de contexto, vale decir que Amazon México ha sacado la casa por la ventana a través de una serie de videojuegos clásicos y de renombre cuyas rebajas son una auténtica locura. Si deseas comparar precios y ver cuál es tu mejor opción para tu PS5, estás en la completa libertad de hacerlo.

¿Cuáles son los mejores videojuegos para la PS5 que puedes comprar en El Buen Fin?

Son muchos y muy variados los videojuegos que están en oferta durante este Buen Fin, sobre todo, en Amazon México. De entre estos destacan South Park: Snow Day!, mismo que se ha convertido en un auténtico clásico durante este año y que cuenta con un precio de 288 pesos.

Del mismo modo, aparecen las ediciones 2, 3 y 4 de Resident Evil, las cuales tienen un costo desde los 359 hasta los 380 pesos. En tercer lugar se vislumbra Like a Dragon: Infinite Wealth, un videojuego que ha superado las expectativas y que se vende en 429 pesos durante El Buen Fin 2025.

Star Wars JEDI: Survivor destaca como una opción más para los amantes de la PlayStation que busquen cazar ofertas durante este Buen Fin 2025, pues el juego se encuentra disponible en Amazon México por 459 pesos. Finalmente, aparece Street Fighter 6, mismo que cuenta con un valor de 480 pesos.

¿De qué día a qué día es El Buen Fin?

Recuerda que El Buen Fin 2025 inició el pasado jueves 13 de noviembre y culminará hasta el lunes 17 . Serán cinco días de ofertas y promociones que puedes disfrutar en el apartado de los videojuegos, por lo que, si tienes pensado adquirir nuevos para tu PS5, esta es la mejor oportunidad.