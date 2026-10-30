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7 plantillas de futbol para imprimir gratis: para stickers o para colorear

Te dejamos cuatro plantillas de stickers para que puedas pegar en cualquier superficie y otras tres para colorear a gusto ¿Con cuál te quedas?

7 plantillas de futbol para imprimir gratis
|Azteca Deportes

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

El futbol es uno de los deportes más populares en todo el mundo y de seguro conoces a más de un fanático de esta disciplina. Gracias a las plantillas de stickers es posible trasladar esta pasión a otros ámbitos de tu vida personal y darle ese toque futbolístico que trasciende fuera de las canchas. A continuación, te dejamos una serie de plantillas para que puedas imprimir totalmente gratis.

7 plantillas de futbol para imprimir gratis: para stickers o colorear

En esta oportunidad te dejamos una variedad de plantillas sobre futbol para que puedas imprimir totalmente gratis. Algunos se tratan de stickers que podrás pegar ya sea en tu cuaderno, laptop o cualquier artículo y van desde formas generales hasta pegatinas sobre Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Además, también compartimos plantillas que sirven para colorear.

Plantilla 1 (stickers)

Stickers de Cristiano Ronaldo
|Crédito: Pinterest

Plantilla 2 (stickers)

Stickers de Messi

Plantilla 3 (stickers)

Stickers del Club América

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¿Cómo imprimir las plantillas totalmente gratis?

Para imprimir estas plantillas de futbol, primero elige la que más te guste y guarda la imagen en tu celular o computadora. Procura descargarla en su tamaño original para que los dibujos y detalles tengan la mejor calidad posible.

Después, abre el archivo y selecciona la opción “Imprimir”. En la configuración podrás elegir el tamaño del papel, la cantidad de copias y si prefieres una impresión a color o en blanco y negro. Antes de confirmar, revisa la vista previa y activa “Ajustar a la página” para evitar que algún diseño quede cortado.

Para las plantillas de stickers puedes utilizar papel autoadhesivo, que te permitirá recortar cada figura y pegarla en tus objetos favoritos. Si utilizas hojas comunes, también puedes fijarlas con cinta de doble cara. Para los dibujos para colorear, una hoja blanca tamaño carta o A4 será suficiente.

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