Las protagonistas de KPop Demon Hunters también pueden formar parte de los útiles escolares con ilustraciones para imprimir y recortar en casa, como lo son estas 4 plantillas de stickers de Rumi, Mira y Zoey para imprimir y decorar los cuadernos escolares de tus hijos. Asimismo, puedes optar por estas 4 photocards de Huntrix para personalizar tus regalos y decorar tu colección.

Los stickers de Rumi, Mira y Zoey

1. Rumi: Para ello puedes elegir figuras de cuerpo completo y pequeños adornos para distribuirlos en diferentes partes de una libreta, que también puedes personalizar con estas 5 ideas de los Saja Boys. Antes de imprimir, revisa que la imagen tenga buena resolución y que los dibujos conserven un margen suficiente para recortarlos sin cortar partes del personaje. La disponibilidad y calidad del archivo pueden variar.

4 plantillas de stickers de Rumi, Mira y Zoey para imprimir y decorar los cuadernos escolares de tus hijos|IA

2. Mira: Para una plantilla individual, puedes elegir ilustraciones del personaje y combinarlas con estrellas, corazones o símbolos musicales, siempre que el diseño permita separar las figuras al momento de recortarlas. Si eliges una ilustración de Mira, puedes reservar las figuras grandes para la portada y utilizar los dibujos pequeños en separadores, agendas o etiquetas para identificar materias.

3. Zoey: Una alternativa consiste en elegir figuras pequeñas de Zoey y acompañarlas con notas musicales, estrellas o corazones. Esta opción es ideal para decorar esquinas de las portadas, etiquetas con nombres o espacios libres en una agenda.

4. Grupo completo: Una hoja con las tres integrantes es ideal para decorar una portada completa o repartir las figuras entre varias materias.

Para imprimir en casa, utiliza papel adhesivo compatible con tu impresora y sigue las indicaciones. Si solo tienes hojas convencionales, recorta cada figura y fíjala con cinta adhesiva de doble cara.

Antes de usar cualquier diseño, verifica las condiciones de descarga, ya que las imágenes disponibles en internet no necesariamente tienen autorización para su venta o distribución comercial, por lo que solo se recomienda usarlas en casa.