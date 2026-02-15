9 diseños de uñas de rubber en varios colores: son perfectas para natación o un día de albercas
Esta técnica de manicura es la adecuada para uñas quebradizas tanto en hombres como en mujeres, por lo que es una de las más utilizadas
Las uñas rubber son un estilo o técnica que se han vuelto las mejores aliadas en la manicura tanto en hombres como en mujeres, ya que son ideales para aquellas que las tienen quebradizas, pues el esmalte en gel las protege y en esta ocasión hará lo propio para las personas que practican natación o quieren ir a las albercas, ahora que cada vez está más cerca la primavera y el verano. Conoce estos diseños del Club América.
Se debe entender que esta manicura es de las favoritas, ya que son elegantes y le da un estilo minimalista a quienes las portan. Además, hará que tu diseño de uñas dure por más tiempo, con un promedio de vida de entre 3 y 4 semanas, como lo son estos modelos que se le ven bien a las aficionadas de los Rayados del Monterrey.
De acuerdo con un artículo del portal Vogue, las uñas rubber destacan en tonos nude, blancos lechosos o el clásico transparente, como los que veremos en los 9 diseños que mejor le van a este tipo de manicura.
Los mejores diseños para las uñas rubber.
1 French con dorado: Dales un toque elegante a tus uñas french agregándole un toque de dorado.
2. Lechosas con brillo: Es una de las mejores propuestas para verano, tiempo en el que puedes ir a echarte un “chapuzón” a las albercas.
3. Verde neón: Este tono de color es idea para un look veraniego debido a su color intenso.
4. Nude: Los colores nude combinan con todo tipo de piel: puedes optar por rosa, beige o marrón, por mencionar algunos.
5. Rosa pastel: Todo tipo de rosa le va bien a este tipo de manicura, y por qué no, experimentar con un tono pastel.
6. Encapsulados: A tus uñas rubber le puedes agregar diferentes diseños encapsulados, como son las flores.
7. Coral: Uno de los tonos más veraniegos y que van muy bien con el agua. Ideales para practicar natación o ir a las albercas.
8. Rojo: Ahora que es el mes del amor, te puede ir muy bien este tono durante tus entrenamientos o competiciones de natación.
9: Plateado: Un color sumamente elegante y que puede realzar tu diseño de uñas.