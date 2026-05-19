¿A cuántos títulos llegaría Pumas en caso de ganar el Clausura 2026 y a qué equipos alcanzaría en la Liga MX?

Los Pumas de la UNAM están a 180 minutos de acabar con una sequía de poco más de 15 años sin títulos en el futbol profesional. El equipo del Pedregal tocó la gloria por última vez en el 2011 y ahora, en el presente Torneo Clausura 2026 buscará su octava estrella doméstica en la final ante Cruz Azul. En caso de vencer a la Máquina Celeste en la serie, empataría tanto a los Tigres de la UANL como al León en ligas ganadas y por si fuera poco, se pondría a un campeonato de su rival en turno.

Efraín Juárez tiene la gran oportunidad de bordar su nombre con estrellas doradas en la historia del Club Universidad Nacional y darle una ansiada octava estrella al equipo que lo vio nacer de manera profesional. Además, el equipo auriazul podría acabar con la mala racha de finales perdidas en los últimos años; la del Torneo Clausura 2017 ante los Tigres de la UANL en penales, contra León en el Guardianes 2020 y contra Seattle Sounders en la Concacaf Champions Cup 2022.

La final se vive por TV Azteca Deportes

Como ya es tradición, la mejor televisora del país tiene los mejores eventos y la Liga MX no es la excepción. Para sus millones de aficionados, traemos la final completa por la señal de TV Azteca Deportes. Disfruta EN VIVO y GRATIS el partido de ida entre Cruz Azul y Pumas de la UNAM este jueves 21 de mayo a las 8:00 pm por la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, Azteca Deportes Network y la página azreca deportes.com.

Por si fuera poco, el domingo 24 de mayo también tenemos una cita a las 7:00 pm para definir al nuevo monarca del futbol mexicano. Acompaña a Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Carlos Guerrero y a todo el equipo de TV Azteca Deportes en la que será una noche para recordar en la historia del balompié.

