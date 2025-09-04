A lo Cristiano Ronaldo: jugador de selección prefirió el agua al refresco en una conferencia de prensa

Facundo Pellistri, jugador que hace un par de años intentó fichar América , protagonizó un hecho inusual en una conferencia de prensa con la Selección de Uruguay, pues prefirió el agua en lugar de refresco, tal como lo hizo años atrás Cristiano Ronaldo.

El delantero, que se encuentra concentrado con Uruguay para encarar las Eliminatorias por la Fecha FIFA de septiembre que arrancaron el miércoles 3 y concluirán el martes 9 , acudió a una conferencia de prensa, donde le llamó la atención una botella de agua, la cual tomó y vio detenidamente, para después devolverla a su lugar, en señal de que la prefiere en lugar de refrescos.

Facundo Pellistri Facundo Pellistri aplicó la de Cristiano Ronaldo al preferir agua en una conferencia de prensa

¿Cómo fue el día en que Cristiano Ronaldo despreció un refresco por agua?

Cristiano Ronaldo se hizo viral por un video que trascendió a nivel mundial, pues en una conferencia de prensa retiró los refrescos de cola que se encontraban en la mesa, invitando a todos los asistentes a beber agua.

Me quedé pensando en esto que pasó en la conferencia de prensa de hoy Uruguay. Yo también prefiero agua @SalusUruguay. pic.twitter.com/9QZF2b9lJi — Martin Charquero (@MartinCharquero) September 3, 2025

El suceso ocurrió en la previa del partido entre Portugal y Hungría, encuentro de la Fase de Grupos de la Eurocopa 2020, donde el ex del Real Madrid retiró 2 botellas de una empresa refresquera muy reconocida a nivel mundial, la cual fungía como patrocinador del evento deportivo.

“Agua. Coca-Cola no”, dijo el portugués con una cara de molestia, antes de que comenzara la conferencia de prensa. Este hecho quedó para la historia, ya que le dio la vuelta a todo el mundo.

#Euro2020

🇵🇹 Un gesto, 20 segundos, de Cristiano Ronaldo en la conferencia de prensa, en la que dice "agua si, Coca Cola no" hace perder a la empresa 4.000 millones de dólares de cotización en la Bolsa. pic.twitter.com/Aj0MSvCv40 — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) June 15, 2021

Las consecuencias que generó el acto de Cristiano Ronaldo de preferir agua en lugar de refresco

Cristiano Ronaldo no recibió ninguna sanción por parte de la UEFA por este hecho. Aunque sí hubo repercusiones en la empresa refresquera, ya que después el desprecio del portugués, reportó una caída en el valor del mercado de 4 mil millones de dólares (75 mil millones de pesos), hecho que dejó en claro el impacto que tiene CR7 a nivel mundial.