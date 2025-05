¿A qué hora y dónde ver? Penta Zero Miedo en WWE Raw, hoy 5 de mayo

Con la mira puesta en WWE Backlash 2025, la empresa más importante del entretenimiento deportivo mundial celebrará este luneS 5 de mayo un nuevo episodio de Monday Night Raw desde Omaha, Nebraska y estará Penta Zero Miedo.

La velada promete emociones fuertes, regresos esperados y enfrentamientos inéditos que marcarán el rumbo hacia el siguiente gran evento de la compañía.

Penta regresa en busca de venganza

Uno de los principales atractivos de la noche será el regreso de Penta Zero Miedo, quien volverá al ring tras una breve ausencia y lo hará con sed de revancha, luego de sus derrotas en Wrestlemania y el RAW Post Wrestlemania.

El mexicano se enfrentará por primera vez en WWE al excampeón en parejas JD McDonagh, miembro de Judgment Day, iniciando así su cruzada para desmantelar a esta peligrosa facción.

Con una buena racha previa a Wrestlemania, Penta Zero Miedo buscará retomar impulso con una victoria que lo coloque nuevamente en el radar de las figuras principales de RAW.

Su regreso ha sido uno de los más esperados por la afición, y se espera que su lucha tenga un papel estelar en la noche.

Roxanne Pérez y Becky Lynch agitan la escena femenil

En la división femenil, la campeona mundial Iyo Sky tendrá una complicada noche al enfrentar a Roxanne Pérez en un duelo que podría ser el inicio de una nueva rivalidad titular.

La excampeona de NXT ha irrumpido en el roster principal buscando dejar su huella, y ahora quiere una oportunidad por el oro.

Por su parte, Becky Lynch también aparecerá en el show con intenciones claras: aceptar el reto de Lyra Valkyria por el Campeonato Intercontinental Femenil.

La irlandesa, una de las máximas figuras de WWE, podría confirmar así una de las luchas más esperadas para Backlash.

Además, el programa contará con la primera lucha oficial de Rusev desde su regreso a WWE tras Wrestlemania, midiéndose ante Otis en un combate de poder a poder.

También harán acto de presencia Seth Rollins, Bron Breakker y Paul Heyman, quienes darán pistas sobre sus próximos pasos tras atacar a Sami Zayn la semana pasada.

¿Dónde ver WWE Raw este 5 de mayo?

Fecha: Hoy 5 de mayo de 2025

Hora: 18:00 horas

Transmisión: Streaming (N)

Cartelera confirmada:

Penta Zero Miedo vs JD McDonagh

Rusev vs Otis

Iyo Sky vs Roxanne Pérez

Aparición de Becky Lynch

Aparición de Seth Rollins, Bron Breakker y Paul Heyman