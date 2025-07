¿A qué hora y dónde ver? Penta Zero Miedo en WWE Raw, hoy 7 de julio

La lucha libre mexicana está más presente que nunca en la WWE, y Penta Zero Miedo, es el principal responsable. El carismático luchador ha tomado por asalto el show rojo y, tras semanas de tensión, enfrentará este lunes a Seth Rollins en el episodio de RAW que promete emociones intensas.

Este combate llega luego de una serie de confrontaciones directas con el ex campeón mundial y su nueva facción conformada por Bron Breakker y Bronson Reed, quienes han hecho de las suyas en la marca roja.

Sin embargo, Penta Zero Miedo no se ha dejado intimidar, siendo clave al arruinar el intento de canjeo del maletín de Money in the Bank 2025 por parte de Rollins en el evento Night of Champions.

Penta Zero Miedo quiere respeto

Este lunes 7 de julio, en punto de las 6:00 PM (hora del centro de México) y con transmisión exclusiva por streaming, Penta Zero Miedo buscará hacer historia y consolidarse como protagonista en WWE, ante uno de los rivales más fuertes y populares de la empresa.

Podría cambiar el destino de RAW

El ascenso del luchador mexicano ha sido vertiginoso. De haber sido parte de rivalidades centradas en el Campeonato Intercontinental, su camino cambió radicalmente al involucrarse en la batalla contra la facción liderada por Rollins.

Cada semana, Penta Zero Miedo ha estado involucrado en choques cada vez más relevantes, luchando hombro a hombro con figuras como Sami Zayn y Jey Uso, quienes también se han enfrentado a Bronson Reed y Breakker.

Aunque el trío cayó en su último encuentro, la tensión sigue en aumento. Ahora, con Seth Rollins en el camino, Penta tendrá la oportunidad de demostrar que puede competir de tú a tú con los grandes del roster principal.

La cartelera del próximo RAW también incluye combates de alto calibre como Roxanne Perez vs. Kairi Sane, Sami Zayn vs. Bron Breakker y Bronson Reed vs. Jey Uso, además de un esperado segmento de Becky Lynch.

Pero todas las miradas están puestas en Penta. Su estilo, su energía y su lema de “Cero Miedo” lo han llevado a la cima. Este lunes, en el centro del ring, podría firmar la noche más grande de su carrera.