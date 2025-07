WWE: La terrible noticia que recibió Penta Zero Miedo tras perder vs Bron Breakker

Otra noche de entrega total, pero sin recompensa para Penta Zero Miedo, quien se quedó nuevamente a un paso de disputar el Campeonato Mundial Pesado de la WWE.

El gladiador mexicano fue eliminado por Bron Breakker en la primera ronda del combate Gauntlet celebrado este lunes 14 de julio en Monday Night RAW, con lo que se esfumó su posibilidad de llegar a SummerSlam 2025 como contendiente titular.

En un duelo que abrió la velada, Penta Zero Miedo y Breakker brindaron una batalla feroz que recordó sus enfrentamientos pasados por el Campeonato Intercontinental.

El de Ecatepec llegó con gran intensidad, lanzándose con movimientos espectaculares desde la tercera cuerda, pero no fue suficiente ante la fuerza bruta de su rival.

La potencia de Breakker detuvo al mexicano

Penta Zero Miedo parecía dominar las acciones al intentar su ya clásico “Penta Driver”, sin embargo, Breakker logró resistir el castigo, girar la situación a su favor y aplicar una devastadora tacleada que dejó seminoqueado al mexicano.

La cuenta de tres fue inevitable, marcando la eliminación del ídolo latino, quien abandonó el ring visiblemente frustrado.

Breakker continuó avanzando en el combate, eliminando también a LA Knight y Jey Uso, pero no logró completar su noche soñada.

En la última caída, CM Punk, con su ya legendario Go To Sleep (GTS), acabó con el “Perro Rabioso” y se convirtió en el retador oficial de Gunther por el Campeonato Mundial Pesado en SummerSlam 2025.

SummerSlam toma forma

Con la victoria de CM Punk, la cartelera de SummerSlam 2025 comienza a tomar forma rumbo al evento del próximo 2 y 3 de agosto en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Al momento, ya se han confirmado seis combates, cinco de ellos con título en juego. Entre los más destacados están:

CM Punk vs. Gunther por el Campeonato Mundial Pesado

John Cena vs. Cody Rhodes por el Campeonato Indiscutido de la WWE

Iyo Sky vs. Rhea Ripley vs. Naomi, en triple amenaza por el Campeonato Mundial Femenil

Becky Lynch vs. Lyra Valkyria por el Campeonato Intercontinental Femenil

Además, se especula el regreso de Dominik Mysterio, quien podría defender el título Intercontinental masculino ante AJ Styles, así como una lucha de parejas con el regreso de Roman Reigns haciendo equipo con Jey Uso.

Penta Zero Miedo se despide, por ahora, de la órbita titular. Pero como ha demostrado una y otra vez: su lucha apenas comienza.