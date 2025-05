¿A qué hora y dónde ver? Penta Zero Miedo en WWE Raw, hoy 26 de mayo

La actividad y las grandes peleas de la WWE continúan este lunes 26 de mayo con una nueva edición de Monday Night RAW, donde las superestrellas, incluído Penta Zero Miedo, se jugarán todo en su intento por llegar al espectacular combate de escaleras de Money in the Bank 2025.

El show tendrá como gran atractivo la participación del mexicano Penta Zero Miedo, quien buscará clasificarse en una triple amenaza frente a Dragon Lee y Chad Gable.

Penta Zero Miedo quiere brillar en WWE RAW

RAW se celebrará en el Yeungling Center de Tampa, Florida, y podrá verse en vivo desde las 18:00 horas (centro de México) a través de la famosa plataforma de streaming que transmite los shows semanales y eventos premium de la WWE en nuestro país.

La lucha entre Penta Zero Miedo, Lee y Gable promete ser una de las más intensas de la noche. No solo está en juego el pase al Money in the Bank masculino, sino también el honor dentro de una rivalidad creciente que ha generado gran expectativa entre los aficionados.

Penta Zero Miedo y Dragon Lee han tenido constantes encontronazos con Gable y sus aliados, por lo que el combate de este lunes será clave para definir posiciones de poder rumbo al evento del verano.

Cartelera cargada de emociones y regresos

Además del combate estelar con participación mexicana, la cartelera de Monday Night RAW incluye otra triple amenaza de alto calibre: Seth Rollins vs Sami Zayn vs Finn Bálor, quienes también buscarán su boleto al Money in the Bank.

También destaca la lucha por el Campeonato Mundial de Parejas de WWE, donde The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) defenderán sus títulos ante los War Raiders y American Made (Brutus & Julius Creed). Por su parte, Akira Tozawa y Rusev se verán las caras en un duelo individual.

¿A qué hora empieza WWE RAW?

Fecha: lunes 26 de mayo de 2025

Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Yeungling Center en Tampa, Florida

Otro de los momentos más esperados será la presencia de Cody Rhodes, quien recientemente regresó a la empresa y ya tiene programada una lucha frente a John Cena, lo que añade más drama a la construcción de rivalidades rumbo a Money in the Bank.

La WWE promete emociones fuertes esta noche, y con representantes mexicanos buscando brillar en el camino al evento estelar, RAW se convierte en una cita imperdible para los fanáticos del deporte espectáculo.