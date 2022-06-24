A Raspar la Lona | La actualidad del mundo del boxeo

En este nuevo capítulo de A Raspar la Lona, Rafa Ayala y César Castro, analizan los temas más importantes del mundo del boxeo, destacando los anuncios recientes de la pelea de Andy Ruiz y el Pitbull Cruz.

El pugilismo no se detiene, y durante los últimos días, se anunciaron tres combates que llaman poderosamente la atención, por la trascendencia hacia lugares estelares.

Usyk vs Joshua

El 20 de agosto chocarán Oleksandr Oleksándrovich Usyk, ante Anthony Joshua, en Arabia Saudita. Esta pelea será el 20 de agosto y será un nuevo encuentro que revive el duelo del 25 de septiembre del año pasado en el que el ucraniano salió ganador por decisión unánime.

Andy Ruiz vs Luis Ortiz

Andy Ruiz vuelve a los encordados tras su último choque que ocurrió el 1 de mayo del 2021, en la que venció a Arreola.

Ahora Ruiz va al Cryptocom Arena, para chocar ante Luis Ortiz en un choque que luce peligroso para el Destroyer y en la que se verán sus habilidades en un carrera intermitente.

Pitbull Cruz vs Eduardo Ramírez

El mexicano Pitbull Cruz chocará de nuevo ante un mexicano, y será Eduardo Ramírez en enfrentamiento de peso ligero, en la misma cartelera de Andy Ruiz del 4 de septiembre.

