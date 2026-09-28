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¡K.O. brutal! Popeye Aguillón manda a dormir a Adriano Sayu con un contundente nocaut

Popeye Aguillón mostró su poder y terminó de manera contundente el combate ante Adriano Sayu. Revive el golpe que sentenció la pelea.

Por: Azteca Deportes

Popeye Aguillón consiguió una contundente victoria ante Adriano Sayu al definir el combate por nocaut. Un poderoso golpe fue suficiente para mandar a su rival a la lona y poner punto final a la pelea.

Revive el K.O. de Popeye Aguillón vs Adriano Sayu y los mejores momentos de este combate a través de Box Azteca y TV Azteca Deportes.

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