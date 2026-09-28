¡K.O. brutal! Popeye Aguillón manda a dormir a Adriano Sayu con un contundente nocaut
Popeye Aguillón mostró su poder y terminó de manera contundente el combate ante Adriano Sayu. Revive el golpe que sentenció la pelea.
Popeye Aguillón consiguió una contundente victoria ante Adriano Sayu al definir el combate por nocaut. Un poderoso golpe fue suficiente para mandar a su rival a la lona y poner punto final a la pelea.
Revive el K.O. de Popeye Aguillón vs Adriano Sayu y los mejores momentos de este combate a través de Box Azteca y TV Azteca Deportes.