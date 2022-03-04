A Raspar la Lona | Rey Martinez enfrenta gran desafío ante Chocolatito

En este nuevo capítulo de A Raspar La Lona, Rafa Ayala y César Castro, discuten sobre el reto que viene para Julio César Rey Martínez, que enfrenta el desafío más grande en su carrera ante Chocolatito González.

Para el Rey, es la oportunidad de llegar a la división de los supermoscas, y dar una gran pelea, más allá del problema que tuvo para dar el peso, error que ya pagó económicamente y con la condición de no superar las 125 libras el sábado, día de la pelea.

Rey Martínez busca trascender ante Chocolatito

El Rey Martínez es un tipo acostumbrado a los retos, a salir adelante luego de la adversidad y a venir desde abajo, por lo que en esta contienda no se espera algo más que no sea entrega, pasión, orgullo y buen boxeo.

Martínez ha reiterado que no tiene miedo de medise ante el Chocolatito, quien ha vencido en su carrera a 20 de 21 mexicanos que ha enfrentado, siendo el único vencedor en ese conteo, el Gallo Estrada.

Martínez tiene el deseo de encarar el pleito y conseguir el nocaut, para vengar de algún modo a todos los mexicanos, pero va listo para un duelo de choque, de técnica o largo que vaya hasta las tarjetas.

Box Azteca transmitirá Rey Martínez vs Chocolatito en vivo

Este sábado 5 de marzo, podrás seguir la pelea EN VIVO, desde las 11:00 PM, entre el Rey Martínez y el Chocolatito González, por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.