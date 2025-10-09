La IA revela qué jugadores debe incorporar Pumas para brillar en 2026

Pumas está mal y de malas en este Apertura 2025, pues está a punto de quedarse fuera de la zona de Play-in y deberá pagar una sanción de más de 240 mil pesos por ser el equipo más indisciplinado de la Liga BBVA MX . Por lo anterior, la directiva auriazul ya debería ir buscando soluciones y posibles refuerzos para el Clausura 2026 y así recuperar su grandeza.

Al conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) le falta un centro delantero letal, según la IA, pues en este Apertura 2025 Guillermo Martínez quedó fuera de lo que resta del torneo debido a una lesión . El conjunto universitario, ante esta baja, solo cuenta con Juan José Macías y Alan Medina como los referentes del ataque.

Pumas MX Pumas necesita jugadores de corte defensivos y ofensivos para poder brillar en el Clausura 2026

La defensa central es otra zona que Pumas deberá priorizar para el próximo torneo, prueba de ello, las últimas 3 jornadas en las que el conjunto ha recibido 9 goles en contra, algo que le debe preocupar tanto a la directiva como al cuerpo técnico.

Los posibles nombres para la lista de deseos de Pumas en 2026

Pumas tendría que ir por un delantero para el Clausura 2026 y es que para este Apertura 2025 estuvieron en búsqueda de uno de talla internacional y entre la lista de candidatos sonó el nombre de Vicent Aboubakar, que es contemplado por ChatGPT como un aspirante fuerte a reforzar el ataque del cuadro de la UNAM.

El camerunés actualmente se encuentra sin equipo, por lo que Pumas puede volver a intentar contratarlo el próximo semestre. El seleccionado de su país tiene experiencia en el futbol europeo, pues jugó para el Porto de Portugal, Lorient de Francia y Besiktas de Turquía, por mencionar algunos.

En la contienda también aparece Borja Iglesia, quien estuvo en el radar de Rayados de Monterrey para el Apertura 2025, pero al final de cuenta lo descartó para fichar a Anthony Martial. El español está en buen momento con el Real Celta de Vigo y fue convocado a su selección para esta Fecha FIFA de octubre, por lo que se ve complicado que la UNAM pueda contratarlo.

Los candidatos a reforzar la defensa de Pumas para 2026

La IA sugiere que Pumas debe reforzar su zaga defensiva y uno de los candidatos que recomendó fue Diego Reyes. Sin embargo, el exjugador de Tigres fue recientemente fichado por Querétaro, después de que saliera libre del conjunto universitario.

Ismael Govea es una de las opciones que tiene la UNAM, pues el jugador de 28 años se encuentra sin equipo desde agosto de este año, luego de que se le rescindiera el contrato con Santos Laguna. El lateral derecho podría ser una gran apuesta del conjunto universitario, que suma 14 años sin ganar un título de la Liga BBVA MX.