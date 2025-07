“Emocionado de ser parte de este club histórico": Aaron Ramsey sobre Pumas

Ha llegado el bombazo de Pumas. A falta del anuncio oficial por parte del equipo, Aaron Ramsey ya se encuentra en la CDMX para cerrar su fichaje con el Club Universidad Nacional. El exjugador de Cardiff City, presentará exámenes médicos y posteriormente, se pondrá bajo las órdenes de Efraín Juárez, quien fue la pieza clave para que se diera la llegada del mediocampista a la Liga BBVA MX de cara al Torneo Apertura 2025.

“Cuando esta oportunidad llegó fue algo por lo que estaba muy emocionado. Ya saben, el entrenador realmente me quería y me animó con lo que me dijo. Tengo ganas de trabajar con él.

“Efraín fue muy importante. Es una de las razones principales por las que vengo, es un entrenador joven que ha tenido varios éxitos en su carrera. Ahora estoy buscando involucrarme rápido y hacer mi parte...”, dijo el mediocampista de Gales a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El objetivo de Aaron Ramsey en Pumas

Sobre sus expectativas, el histórico jugador que ha pasado por las filas de otros equipos como el Arsenal, Nottingham Forest, Juventus, Rangers y Niza, quiere volver a los terrenos de juego luego de haber estado alejado por una lesión, motivo por el que no ha tenido actividad desde el pasado 11 de marzo.

“Estoy muy contento, muy emocionado de ser parte de este club histórico, No puedo esperar para estar en el campo. Para mí ahora es poder jugar para este gran club. Estoy deseando regresar y volver a disfrutar mi futbol y el resto vendrá después pero ahorita estoy buscando regresar a las canchas de nuevo,

Finalmente, sobre el nivel del futbol mexicano, el nuevo refuerzo de Pumas asegura que no es una competencia desconocida para él, ya que recientemente estuvo investigando de la Liga BBVA MX.

“He visto algunos partidos en las últimas semanas. Estoy impresionado por la calidad, hay muy buenos equipos y ahora estoy emocionado de jugar mi papel en esta competencia, así que estoy deseando que lleguen las próximas semanas”, puntualizó Aaron Ramsey.

