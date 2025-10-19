Aaron Ramsey podría no jugar el resto del Apertura 2025, ¿Es por perder a su perro?

Hace unos meses todo era fiesta en los Pumas, ya que tenía uno de los fichajes que prometía romper el mercado de transferencias y ser una de las figuras de la Liga BBVA MX. Sin embargo, ahora todo parece indicar que Aaron Ramsey, el jugador galés podría perderse los últimos cinco partidos del presente torneo.

¿Por qué Aaron Ramsey podría perderse el resto del Apertura 2025?

De acuerdo con lo que se sabe, el jugador podría perderse lo que resta del Apertura 2025, pues según algunas fuentes cercanas a la institución universitaria han revelado que tienen algunas lesiones musculares. Incluso, se mencionó que no viajó a Monterrey para la Jornada 13.

Se sabe que está lesión cedió un poco, gracias al descanso que se tuvo por la Fecha FIFA, motivo por el cual pudo tener minutos en el duelo de los Pumas frente a las Chivas. Sin embargo, las cosas no han salido de la mejor forma el galés, por lo que no va a estar ante el Atlético de San Luis, ni ante el cuadro de León en la jornada doble de la Liga BBVA MX.

Por si fuera poco, también se detalló que no formará parte del enfrentamiento contra los Xolos en la Jornada 16. Aunque, se espera que Ramsey esté de regreso en el juego de la Jornada 17 ante Cruz Azul, pero todo dependerá de su evolución médica.

Recordemos que llegó como fichaje tras recuperarse de una lesión en el primer semestre del año, por lo que debutó en la Jornada 6 del Apertura 2025 ante Puebla en Ciudad Universitaria, donde mostró buenas cosas que ilusionaron a la afición universitaria.

Aunque ha tenido minutos y por momentos buenas actuaciones, Aaron Ramsey no ha logrado ganar su primer partido con los Pumas, y el panorama no es nada favorable para el resto del Apertura 2025.

