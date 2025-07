Los mexicanos que van por el pase a semifinales en Los Cabos

Santiago González buscará una nueva victoria este jueves en los cuartos de final del Abierto de los Cabos. El veracruzano viene de una victoria junto a su compañero Austin Krajicek ante estadounidenses James Cerretani y Theodore Winegar en un partido en la cancha central con parciales de 6-2 y 6-2.

“Siempre es bueno ganar con un buen marcador, estoy muy contento sobre todo por jugar en casa, estamos todavía adaptándonos al cambio del pasto al primer torneo en cancha dura que es muy diferente, tenemos una siguiente ronda difícil contra los campeones olímpicos John Peers y Mathew Ebden y ojalá que que mañana con el apoyo del del público y jugando un buen tenis podamos ganar mañana”, dijo González

Mientras que Manuel Sanchez junto con el australiano Bernard Tomic superaron por 7-6(3) y 4-1 y retiro al mexicano Hans Hach Verdugo y el colombiano Cristian Rodríguez.

Shapovalov avanza a paso firme en Los Cabos

Por otro lado, las figuras del torneo avanzaron sin problemas. El canadiense Denis Shapovalov, tuvo el debut esperado en Los Cabos tras vencer en el Estadio al estadounidense Govind Nanda en tan solo una hora de partido.

“Ningún partido es fácil, jugué bien y logré llegar a muchas pelotas, fue un buen día para mí, pero si dejó de jugar así o empiezo a perder como las del segundo set se puede apretar. Él tuvo una buena semana, estuvo jugando bien, pero ningún partido es fácil. La verdad es que cada vez se va a poner más difícil con los oponentes, estoy confiado en que puedo tener una buena semana aquí, pero como decía es mi primera vez”, dijo Shapovalov.

Rublev superó al mexicano Alex Hernández en sets corridos.

“Necesito ser más sólido, no soy un jugador que puede pegar a esa velocidad (como la de Rublev), si puedo pegar fuerte de derecha pero debo estar más sólido en la cancha. Sí hubo momentos en que pude aguantar los rallys pero hubo momentos en que no. La verdad, a pesar del marcador, fue un partido especial, no todos los días se juega contra un Top 10. Estoy contento por este gran torneo que di, por estar jugando un buen nivel de tenis. Si quiero estar a un nivel más alto me doy cuenta de lo que tengo que hacer”, expresó Alex Hernández.

