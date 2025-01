Todas las figuras que participarán en el Abierto Mexicano de Tenis

El Abierto Mexicano de Tenis tendrá un cuadro de lujo para la edición de 2025. Alexander Zverev, Taylor Fritz, Casper Ruud y Tommy Paul encabezan el cuadro que presume a ocho jugadores dentro del Top 20.

Serán un total de 4 tenistas dentro del Top 10. Otros nombres que destacan son el de Holger Rune (No. 12), Ben Shelton (No. 14), Lorenzo Mussetti (No. 17) y Frances Tiafoe (No. 18).

“Tienes un número 2 del mundo, eso no se da todos los días, un número 4… es un cartel que no tiene precedentes. Va a ser un show lo que nos van a dar estos jugadores, no va a haber partidos fáciles, desde el principio hay una calidad de jugadores enorme y eso nos lo van a mostrar”, comentó Álvaro Falla, director del Abierto Mexicano de Tenis, acerca del cartel de jugadores.



Los nombres que buscarán dar la sorpresa

El tenista polaco Hubert Hurkacz (No. 21) se suma al torneo y también el estadounidense Sebastian Korda (No. 22), Alex Michelsen (No. 36), Brandon Nakashima (No. 40) y Marcos Giron (No. 43).

“Estamos atravesando una etapa en el tenis mundial en la que surgen nuevos talentos y estamos orgullosos de poder contar con tantos jóvenes para esta edición, que sin duda será muy competida con ocho jugadores del Top 20", expresó Falla, CEO de Mextenis, previo al arranque del torneo.

Nuevas canchas para esta edición

Mextenis, a cargo de la organización del torneo, anunció que Acapulco continúa su recuperación económica tras el paso de los huracanes Otis y John, pero el destino ha incrementado su capacidad hotelera en los últimos meses. El torneo contará con nuevas dinámicas para esta nueva edición.

Alexander Zverev, mejor sembrado del torneo, viene de instalarse en la final del primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia, en el cual fue superado por el tenista italiano y actual número 1 del mundo, Jannick Sinner.

