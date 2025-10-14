Grandes Ligas: ¿Cuándo y a qué hora serán las Series de Campeonato de la MLB?
En los siguientes párrafos podrás conocer todo acerca de las Series de Campeonato de la MLB. ¿Qué escuadras se enfrentan y a qué hora serán los juegos?
Todo está listo para vivir el mejor momento que el diamante tiene para sus millones de aficionados alrededor del mundo. El Clásico de Otoño de la MLB se acerca con peligrosidad, por lo que es momento de que conozcas cuándo y a qué hora se disputarán las Series de Campeonato de las Grandes Ligas.
MLB Triunfos de pitchers mexicanos en postemporada
Los Blue Jays, los Mariners, los Dodgers y los Brewers son los equipos que se mantienen con vida dentro de las Grandes Ligas, por lo que cada uno de estos buscará llegar a la Serie Mundial. Para ello, deberán conquistar las Series de Campeonato, las cuales están a punto de comenzar.
¿Cómo se jugarán las Series de Campeonato en la Liga Nacional de la MLB?
Los Dodgers, quienes desean obtener el bicampeonato de la MBL, enfrentarán estas Series de Campeonato nada más y nada menos que a los Brewers luego de imponerse a los Phillies por un marcador total de 3-1, por lo que se perfilan para llegar a un nuevo Clásico de Otoño.
The @Dodgers were 0-6 against the Brewers in the regular season.— MLB (@MLB) October 14, 2025
They just won #NLCS Game 1 in Milwaukee 🫡 pic.twitter.com/hSjBISTUzi
Del otro lado de la moneda se encuentra Milwaukee, quien arriba a esta instancia luego de siete años de ausencia y que, con ello, espera sorprender a unos Dodgers que parten como favoritos en estas Series de Campeonato de la Liga Nacional, históricamente poderosa en la MLB.
- Dodgers vs Brewers, 13 de octubre, victoria para LA.
- Dodgers vs Brewers, 14 de octubre, 18:08 horas.
- Brewers vs Dodgers, 16 de octubre, 16:08 horas.
- Brewers vs Dodgers, 17 de octubre, 18:38 horas.
¿Qué equipos llegaron a la final dentro de la Liga Americana?
Del otro lado de la moneda aparecen unos Blue Jays que se impusieron con contundencia a los Yankees, a quienes destrozaron por 3-1. Ahora, sus rivales serán los Mariners, escuadra que tuvo que sobrepasar sus límites para vencer a Detroit en la Serie Divisional por 3-2.
Cabe mencionar que Toronto parte como ligero favorito luego de ser más recurrente en este tipo de instancias, pues Seattle arriba a las Series de Campeonato luego de 24 años de ausencia. Por ende, se vislumbran juegos por demás explosivos dentro de la Liga Americana.
- Mariners vs Blue Jays, 12 de octubre, victoria para Mariners.
- Mariners vs Blue Jays, 13 de octubre, victoria para Mariners.
- Blue Jays vs Mariners, 15 de octubre, 18:08 horas.
- Blue Jays vs Mariners, 16 de octubre, 18:33 horas.