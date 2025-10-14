VIDEO: Conoce el Remo de Playa, nuevo deporte para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028; ¿habrá mexicanos?

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 traerán consigo el debut de uno de los deportes que más expectativas han generado a lo largo de los últimos meses: El Remo de Playa. Si quieres conocer más respecto a esta disciplina y la forma en cómo se compite, entonces quédate con nosotros.

El Remo de Playa será una de las nuevas disciplinas que hará su primera participación en una justa de este tamaño dentro de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, un evento que promete ser uno de los más grandes de las últimas décadas. ¿Habrá presencia de mexicanos en este deporte?

Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028: ¿Qué es y cómo se juega el Remo de Playa?

En un video publicado por la cuenta de X Olimpismo Mexicano se observa la forma en cómo se competiría dentro del Remo de Playa en los próximos Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Vale decir que hasta el momento no hay demasiada información respecto a lo que se vivirá en dicho evento, a llevarse a cabo en tres años.

Esta será una de las nuevas disciplinas olímpicas para LA 2028: Remo de playa.



Los atletas inician corriendo en arena, dan una vuelta en una embarcación y regresan a correr.



¿Les llama la atención? 🚣 pic.twitter.com/ejL27yyMyC — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) October 13, 2025

En el video se muestra a dos atletas, por el costado derecho e izquierdo, corriendo durante algunos metros en la arena. Posteriormente ingresan al mar y comienzan a dar una vuelta de cierta cantidad de metros en una embarcación para llevar al mismo lugar en donde subieron y, finalmente, correr hasta la estación de arribo.

¿México tendrá participantes en el Remo de Playa en Los Ángeles 2028?

Fue a través del Comité Olímpico Internacional que se confirmó la llegada del Remo de Playa para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Hasta el momento es lo que más se conoce sobre esta disciplina, por lo que, al día de hoy, no se sabe si la delegación mexicana contará con atletas en la misma.

Lo que es un hecho es que, de acuerdo con los resultados internacionales de los últimos años, España parte como una de las grandes candidatas a sumar medallas en esta nueva disciplina, esto considerando que el remo español se ha consolidado dentro de los últimos mundiales de remo que se han vivido.