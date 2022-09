Abuelita gasta su pensión para llenar el álbum de Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 está muy cerca de comenzar y la fiebre por el torneo más importante de futbol en el planeta ya se siente. Una de las grandes muestras es el álbum de la Copa del Mundo que provocó euforia en todos los rincones del mundo.

Chicos y grandes de todas las edades están llenando este libro de estampitas, pero en Argentina surgió una historia entrañable y curiosa.

Ana del Rosario Mulet es una abuelita de 75 años que vive en Mendoza y en lugar de comprar otras cosas para su vida diaria, prefiere gastar su pensión en sobres de estampitas para llenar este libro coleccionable.

“Muchos me critican. Me dicen: ‘¿Cómo vas a gastar tanto en figuritas?’ Yo respondo siempre lo mismo: ‘Vivo un momento único con mis nietos’. Prefiero gastar la jubilación en paquetes. Nada me llena más. Si usted viera las caritas de mis nietos cuando pegan las figuritas“, declaró en entrevista para el medio argentino TN.

La meta de Ana del Rosario Mulet con el álbum de Qatar 2022

El objetivo de Ana del Rosario no es llenar solamente un álbum, sino lograrlo con seis diferentes para poder pegar las calcomanías acompañada de sus nietos. Además, señaló que tiene sus “contactos” para poder intercambiar las repetidas y terminarlo mucho más rápido.

“Voy siempre. Llevo las que tengo repetidas y las cambio con los padres de los chicos. Muchos llevan anotados los números de las que les faltan y otros directamente van con el álbum“, agregó.

Ana del Rosario Mulet compartió que hacer esto se ha convertido en uno de sus pasatiempos preferidos, además de que puede compartir tiempo con sus nietos e hijos y dejar a un lado el Internet y los dispositivos que no ayudan, en muchas ocasiones, a tener una buena convivencia familiar.

“Yo disfruto mucho de completar los álbumes de los mundiales y compartir este momento con mis nietos, esta forma de comunicación cara a cara y por fuera de internet, que es donde están siempre hoy”, concluyó.