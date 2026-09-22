¿Acaba con las críticas? Futbolista de Rayados atraviesa gran momento

El portero Esteban Andrada logró disipar parte de las críticas que recibió por parte de la afición tras su regreso a Rayados, gracias a los partidos más recientes en los que logró ser figura del equipo. En especial en la victoria del Monterrey ante el Cruz Azul del pasado sábado, en la que un sector de los seguidores regiomontanos reconoció las importantes intervenciones que tuvo “Sabandija” para sacar los tres puntos.

Esteban Andrada no jugaría el Mundial de Clubes con el Monterrey debido a que la directiva contrató a otro guardameta|@estebanandrada1

A esto se suma la labor que tuvo el guardameta argentino en el Clásico Regio ante los Tigres, en el que también logró dejar su arco en cero para al menos obtener un empate en el duelo que se disputó en el Estadio BBVA.

Cabe mencionar que Andrada, venía con muchas dudas después de estar a préstamo el último año en el Real Zaragoza de España, pero que fue una de las peticiones del técnico Matías Almeyda para encabezar su proyecto.

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Los números de Andrada en Rayados

El experimentado portero de 35 años de edad ostenta una marca de no permitir gol en uno de cada tres juegos en promedio, desde que llegó a los Rayados en 2021. No obstante, un sector de la afición lo ha señalado por algunos errores puntuales durante su primera etapa en el club.

A la fecha ha disputado 166 partidos defendiendo los colores albiazules, de los cuales en 60 se fue con el marco en cero, distribuidos en 51 de Liga BBVA MX; 4 de la Concacaf; 3 de la Leagues Cup y 2 del Mundial de Clubes.

El buen momento de Esteban Andrada lo llevó a ganarle la titularidad al mexicano Luis “El Mochis” Cárdenas, quien comenzó el semestre en el arco regiomontano, ya que el argentino estuvo suspendido al inicio de la temporada. A partir de los cuartos de final de la Leagues Cup, el “Sabandija” se afianzó en el cuadro inicial del “Pelado” Almeyda; con un balance de cinco partidos entre la competencia internacional y el Apertura 2026, en los que solo ha permitido cinco tantos.