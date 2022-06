Actuación de Messi con la selección hace ilusionar a técnico argentino

Buenos Aires, Argentina. El técnico argentino Hugo Tocalli, que debutó a Lionel Messi en la selección argentina en la categoría sub-20, no duda en afirmar que el actual astro del París Saint-Germain es la mejor versión que ha visto con la Albiceleste.

“Ahora veo la selección y la disfruto; ante sufría porque lo veía sufrir. Como esta versión de Messi no hay. Este Messi es como ninguno. Este Messi que veo ahora es el Messi que conocí como jugador, pero en los trabajos diarios y que sabía que podía hacer estas cosas con su calidad, pero por ahí no lo podía demostrar nunca en los partidos”, declaró Hugo Tocalli para el programa ‘Super Deportivo Radio’.

Tocalli asumió que “cuando ves a este Messi, que está todo el día con una sonrisa y que disfruta de estar en la selección, eso me pone muy contento, porque me hace acordar a ese Messi que conocí en las divisiones juveniles. Me pone contento la actitud que tiene para pedir la pelota y para ayudar a sus compañeros. No quiere salir nunca. Se lleva bien con todo el mundo, eso lo disfruto, pero no me sorprende”.

Messi anotó cinco goles con Argentina ante la selección de Estonia en partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022, segunda vez en su carrera (ante Bayer Leverkusen en Champions League) que lo hace.

“Me emocioné viendo el partido ante Estonia: con el nombre que tiene, sigue teniendo hambre… muchas veces me pongo a pensar y lo dije desde el primer momento que lo trajimos: menos mal que trajimos este muchacho, porque si se iba a jugar a (la selección de) España, yo tenía que abandonar Argentina e irme a vivir a otro lado”.

Cuando Messi deje de jugar se me van a caer algunas lágrimas: Hugo Tocalli

Por último, Hugo Tocalli apuntó, “Cuando Messi deje de jugar se me van a caer algunas lágrimas, pero no de tristeza, serán lágrimas de alegría, porque tuvimos al mejor del mundo en nuestra selección y porque nos hace brillar”.