Apex Legends se electrifica con el evento Réplica: nuevas habilidades, cambios al meta y un arma élite

Electronic Arts y Respawn Entertainment anunciaron el evento Réplica para Apex Legends, el cual comenzará el 31 de marzo de 2026 con una actualización cargada de contenido que incluye cambios en leyendas, nuevas mecánicas de combate y armamento mejorado.

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Este nuevo evento busca refrescar la experiencia competitiva del battle royale con ajustes que impactarán directamente el meta del juego.

Comodín recibe una poderosa reconfiguración

Uno de los cambios más importantes llega con Comodín, quien ahora podrá dominar el campo de batalla con nuevas habilidades electromagnéticas. Entre sus nuevas herramientas destaca el Escudo de Vórtice, capaz de atrapar y reflejar el fuego enemigo, añadiendo un componente estratégico adicional a los enfrentamientos.

Además, su nueva explosión PEM permitirá aturdir enemigos y destruir objetos colocables, lo que puede cambiar el rumbo de combates en espacios cerrados. Esta habilidad podrá recargarse bloqueando daño o utilizando nuevas cartas Comodín disponibles durante el evento.

Gibraltar, Wattson y Wraith cambian el meta competitivo

Tres de las leyendas más conocidas del juego recibirán mejoras significativas:

Gibraltar tendrá una habilidad definitiva con mayor radio y menor tiempo de activación, además de nuevas mejoras como Domo de Trueno y Bombardeo Triple, que dividirá su ultimate en tres ataques más pequeños.

Wattson también verá mejoras en su kit defensivo, con mayor daño en su habilidad táctica y mejoras en sus estructuras eléctricas.

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Por su parte, Wraith recibirá tiempos de recarga más rápidos y nuevas mejoras enfocadas en su movilidad dimensional.

Nuevo rifle Hemlok y cartas Comodín

El evento también introduce una nueva versión élite del rifle de asalto Hemlok, que ahora contará con modo automático, silenciador y un nuevo modo de disparo de ruptura para atravesar defensas enemigas.

Además, los jugadores podrán experimentar con nueve nuevas cartas Comodín, diseñadas para potenciar el arsenal y ofrecer nuevas combinaciones estratégicas durante las partidas.

Con estos cambios, Apex Legends busca mantener su dinamismo competitivo y ofrecer nuevas formas de jugar tanto para veteranos como nuevos jugadores.