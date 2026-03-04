¡Mobile Suits en el ring! Apex Legends x Gundam desata su evento más ambicioso este 10 de marzo

El 10 de marzo comienza oficialmente el evento Apex Legends x Gundam, una de las colaboraciones más grandes en la historia de Apex Legends. El crossover integra la esencia del universo Gundam directamente en la jugabilidad, transformando el mapa Luna Rota en un escenario de guerra futurista con Mobile Suits destruidos, estatuas gigantes de Gundam Wing escalables y naves combatiendo en el cielo.

Durante el evento, los jugadores podrán participar en el modo Comodín con habilidades inspiradas en la franquicia. Entre los añadidos más llamativos está el rifle Buster, disponible en cápsulas de apoyo, que permite disparar rayos láser capaces de atravesar cobertura. También llegan los drones Bit, que pueden funcionar como escudos móviles o como unidades autónomas de patrullaje y ataque.

Habilidades letales y mecánicas únicasEl evento introduce nuevas habilidades especiales: el Látigo de Epyon añade una atracción magnética cuerpo a cuerpo; la Salva de Heavyarms marca enemigos para bombardeos aéreos; Sacrificio Zero activa una explosión de autodestrucción al morir; y Renacimiento Zero otorga una segunda oportunidad temporal al entrar en el Vacío con invulnerabilidad momentánea y regeneración.

Estas mecánicas refuerzan un estilo de juego más agresivo y estratégico, elevando la intensidad característica del battle royale.

Cosméticos y Gunplas de colecciónLa colaboración también incluye aspectos legendarios, cosméticos temáticos y recompensas desbloqueables mediante medallas del evento. Fuera del juego, los fans podrán adquirir tres Gunplas edición limitada:

RG 1/144 Freedom Gundam – Apex Legends Crypto Ver

RG 1/144 Wing Gundam Zero EW – Apex Legends Valkyrie Ver

RG 1/144 Gundam Epyon – Apex Legends Alter Ver



Las preventas estarán disponibles en línea a partir del 18 de marzo.

Actualmente, Apex Legends “Ruptura” se encuentra disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC vía EA App, Epic Games Store y Steam.