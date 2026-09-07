El acuerdo entre Boca Juniors y Toluca tras los rumores del Turco Mohamed

Antonio Mohamed levantó un nuevo trofeo en el futbol mexicano tras conquistar la Leagues Cup 2026 con Toluca. El entrenador argentino volvió a sumar un título a su ciclo en el club. Mientras tanto, hay un acuerdo entre los Diablos Rojos y Boca Juniors tras los rumores que hubo en los últimos meses.

En su momento Mohamed sonó para Boca pero finalmente Rodolfo Arruabarrena llegó al cargo. El entrenador argentino reconoció años después que siempre existieron sondeos, aunque nunca recibió una comunicación oficial para asumir como director técnico del conjunto de La Bombonera. Hoy se llegó a un acuerdo diferente entre estos clubes.

Turco Mohamed explica cómo afronta la gran cantidad de lesiones en Toluca|Crédito: @TolucaFC / X

El acuerdo que hubo entre Toluca y Boca Juniors

Boca Juniors y Toluca llegaron a un acuerdo por David Garcete, juvenil que se desempeñaba como enganche en la Cuarta División del club argentino. El futbolista continuará su carrera en México y comenzará jugando en la Reserva del conjunto mexicano.

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El vínculo tendrá una duración de dos años. Además, Boca conservará un porcentaje de los derechos económicos del jugador. De esta manera, el club argentino mantendrá participación en una futura transferencia de Garcete.

El movimiento vuelve a poner a Toluca y Boca en el mismo escenario, aunque esta vez por una operación relacionada con un futbolista de las divisiones inferiores y no por la contratación de un entrenador.

¿Qué había dicho Mohamed del interés de Boca?

Mohamed explicó que nunca recibió un llamado oficial de Boca, aunque reconoció que hubo sondeos. El entrenador también señaló que los contratos deben respetarse y que existen cláusulas que permiten una salida cuando corresponde. Actualmente, Mohamed tiene contrato con Toluca hasta fin de año.

David Garcete ya se entrena con Toluca.|Instagram David Garcete.

Los títulos de Mohamed con Toluca

El ciclo de Mohamed en Toluca acumula varios trofeos. El entrenador conquistó el Clausura 2025, el Campeón de Campeones 2025 y la Campeones Cup 2025.

También consiguió el Apertura 2025 y la Concacaf Champions Cup 2026. A esa lista se sumó la Leagues Cup 2026, tras la victoria frente a Rayados de Monterrey. Así, el argentino continúa ampliando su palmarés al frente del conjunto mexicano.

