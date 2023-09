¡Ahora sí! Checo Pérez advierte que en 2024 va por el título de la Fórmula 1

Checo Pérez tuvo un inicio de temporada prometedor, al ganar dos de las primeras cuatro carreras en la Fórmula 1. Sin embargo, desde Mónaco cayó en un pozo de bajo nivel que le duró aproximadamente cinco carreras, hasta poco antes de la pausa de verano.

Muchos criticaron en su momento que el mexicano “perdió la cabeza”, al asegurar que iba por el título, y debió reconocer que Max era superior. Sin embargo, el piloto de Guadalajara, Jalisco, no tira la toalla ni pierde la esperanza de ser campeón del mundo el próximo año.

“Tuve muchos problemas en el verano. Al principio estaba peleando por el título, pero a partir de mayo eso cambió”, explicó en una entrevista para el diario neerlandés De Limburger.

Pérez reconoció que el tema mental le jugó una mala pasada después de los primeros malos resultados, y le costó trabajo volver a centrarse en la competencia.

“Estaba pilotando sin confianza. En un momento dado, simplemente no estaba ahí… y eso fue muy duro. Al estar con un equipo de primer nivel, la presión por rendir aumenta rápidamente. Pero no me di por vencido y seguí trabajando duro con los ingenieros para solucionar las cosas”.

El sueño de ser campeón del mundo sigue vigente

A falta de seis carreras para que finalice la temporada, y con la obligación de asegurar el segundo lugar del campeonato de pilotos, Checo va más allá, y firma que para la temporada que viene, la última de su contrato actual con Red Bull, estará en un nivel meritorio de campeonato de pilotos.

“Me atrevo a decir que ahora estoy de nuevo al 100%. Y también tengo de nuevo la convicción de que puedo tener una oportunidad de pelear por el título el año que viene“, finalizó, de cara al Gran Premio de Qatar.