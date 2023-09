¡No hay duda! Max Verstappen el mejor en la historia de la Fórmula 1

El legendario Bernie Ecclestone, ex mandamás de la Fórmula 1, no duda en decir que el piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) es el mejor en la historia de la máxima categoría del automovilismo desdeñando a su compatriota el británico Lewis Hamilton, siete veces campeón de la F1.

En entrevista para el Daily Mail, el magnate británico afirma que: “Verstappen es el mejor piloto de la historia, eso está claro. Solía decir que era Alain Prost, pero ahora creo que es Max. Es el mejor, el más brillante en términos de sacar el máximo partido al coche. No se confunde, hace todo bien de inmediato. Max está por encima de Hamilton (el heptacampeón lleva 103 victorias, 196 podios y 104 poles) en mi lista. Por supuesto, Lewis también es muy brillante, es un verdadero talento, entiende a las personas y les saca el máximo partido, mientras que Max le saca todo el potencial al monoplaza”

“Lewis es muy diferente a Max. Si Lewis termina de competir, podría ir a un mundo nuevo, como el entretenimiento, pero no puedo imaginar eso con Max. Verstappen es uno de nosotros, mientras que en la Fórmula 1 no hay nadie, pero nadie como Lewis, era diferente de los demás incluso al comienzo de su carrera. Se quedó un poco por debajo en la escuela, lo que también es una diferencia, Lewis era distinto, y su padre lo apoyaba. Si estás por detrás en el colegio o eres diferente en algún otro sentido, tienes que protegerte un poco, quizá debas ser un luchador, y eso se puede ver en general en el mundo de los negocios”, adjuntó el millonario británico sobre las diferencia entre Lewis y Verstappen.

Los mejores pilotos jóvenes para Ecclestone de la F1

Por otra parte, Bernie Ecclestone habló sobre los que considera los mejores pilotos nuevos dentro de la Fórmula 1.

“George Russell me gusta. Es un piloto sumamente talentoso. Y si yo fuera el dueño de un equipo, creo que me haría cargo del chico australiano (Oscar Piastri, de McLaren). Es muy bueno. Pero Max es el mejor que he visto en mi vida”, finalizó.

Max Verstappen en el gran Premio de Qatar podría ganar su tercer título y en forma consecutiva. ‘Mad Max’ suma en su carrera en la F1 con 48 victorias, 92 podios y 29 poles.