Aficionados de Chivas molestos: 3 jugadores que decepcionaron ante Tigres

Chivas no pudo ganarle en casa a Tigres y empató a cero goles en el partido pendiente de la jornada 1 del Apertura 2025, el cual se retrasó debido a la fuerte lluvia que azotó la perla tapatía . Guadalajara firmó un empate que no le cayó bien a los aficionados, ya que el club tuvo oportunidades manifiestas de gol que no pudo concretar. Por ello, señalaron a 3 jugadores que no estuvieron a la altura del encuentro.

1. Efraín Álvarez

El mexicano fue el principal señalado al errar un penal que, de acertarlo, le hubiera dado los 3 puntos a Chivas. Álvarez fue convocado a la Selección Mexicana para la Copa Oro 2025, después de ser fichado por el Guadalajara como su refuerzo de lujo para el Apertura 2025 , torneo en el que empezó con el pie derecho, pero su desempeño se ha ido por los suelos conforme al paso de las jornadas.

X

2. Armando González

“La Hormiga” le dio el triunfo a Chivas sobre América en el Clásico Nacional, pero en el duelo ante Tigres no pudo marcar, pese a que tuvo 2 jugadas claras de gol al quedar solo ante Nahuel Guzmán. El delantero fue blanco de críticas en la red social de X por aficionados que le recriminaron las fallas.

“Pongan a ‘La Hormiga’ a definir en mano a mano, no puede ser posible que deje ir 2 así. [Estos] 2 puntos [que dejaron ir] van a hacer falta al final del torneo”, escribió el usuario @Victor_141005.

X

3. Javier Hernández

“Chicharito” ingresó al terreno de juego al minuto 68, pero poco pudo hacer para revertir el resultado. Gabriel Milito fue criticado por meter de cambio al exseleccionado mexicano en lugar de Hugo Camberos y Yael Padilla, por mencionar algunos. “No me jodan, meter a Javier es un error”, publicó @EduarLoza2.

Efraín Álvarez fue el jugador de Chivas que quedó a deber en el partido ante Tigres, ya que el mexicano erró el penal que le pudo haber dado el triunfo a su equipo. El 10 del Rebaño salió de cambio al minuto 67. Por lo anterior, la plataforma Sofascore le dio una calificación reprobatoria de 5.9.