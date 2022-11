Aficionados critican la convocatoria de Dani Alves a Qatar 2022

Este lunes 7 de noviembre, Tite dio a conocer la convocatoria definitiva de la Selección de Brasil para el Mundial de Qatar 2022 y mientras en México fue una gran noticia el llamado de Dani Alves, en su país generó varias críticas.

Con 39 años de edad, el histórico lateral del Barcelona estará viviendo su tercer Mundial después de disputar las ediciones de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En Rusia 2018 se quedó afuera por una lesión de ligamentos.

Zague fue el “culpable” de la llegada de Dani Alves

Sin embargo, varios de los seguidores de la Canarinha no se guardaron nada y fueron muy duros en contra de su convocatoria, a pesar de su histórica carrera con el Barcelona y la gran cantidad de títulos que consiguió.

Algunas de las críticas a Dani Alves

“Alguien tendría que rendir explicaciones. ¿Cómo es que un futbolista brasileño que se fue a México y que su equipo es de los últimos tiene cabida en una lista del Mundial? Ya tuvo sus momentos, ya fue a Mundiales y nunca ayudó. Con él no se fue campeón”, fue uno de los comentarios más duros en contra del futbol mexicano y el lateral brasileño.



"¡Tenemos jugadores en todos los clubes importantes del mundo y me quieren decir que Dani Alves es lo mejor! Esto es una burla, por no decir una mierda”, comentaron la publicación de la convocatoria en redes sociales. “Un futbolista que lleva años de vacaciones, que ahora solo come tacos en México y es mundialista otra vez, nunca trascendió", señalaron.

Dani Alves competirá con Danilo, jugador de la Juventus, por el puesto titular en la lateral de la derecha y se encuentra como una de las grandes candidatas para levantar la Copa del Mundo junto a Francia, Inglaterra y Argentina.