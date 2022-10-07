Aficionados piden correr a Erling Haaland porque es un robot

Erling Haaland no para de hacer goles. El delantero noruego, quien se diera a conocer luego de meter nueve goles en un partido del Mundial Sub-20 de 2019 ante Honduras, sigue rompiendo todos los récords posibles, no importa la liga, el equipo, o la competencia en la que esté.

El delantero de 22 años, suma ya 154 goles en su carrera, con apenas 195 partidos disputados, dichos tantos, solo contando lo que ha conseguido en clubes. Su cuota inicio en el Molde Fk de su país natal con 20 dianas; en su paso por el Red Bull Salzburgo consiguió marcar en 29 ocasiones, en 27 partidos, pero el gran salto lo logró en el Borussia Dortmund.

El último gol de Erling Haaland con la camiseta del Dortmund

Con el conjunto alemán anotó 86 veces, en apenas 89 duelos jugados, casi uno por encuentro disputado. Su rendimiento lo llevó a la Premier League, con el Manchester City de Pep Guardiola. En inglaterra apenas ha jugado 12 partidos y ya ha conseguido romper las redes en 19 ocasiones.

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El nuevo récord de Erling Halaand

El pasado miércoles, con los Citizens, el noruego marcó doblete, con el que superó a figuras como Rivaldo y Luis Suárez, con más goles en 20 partidos. De hecho, en los mismos encuentros es el máximo anotador con 25 dianas; por ejemplo, Messi sumaba 8 y Cristiano Ronaldo no había conseguido uno solo; su rival cercano había sido Harry Kane, quien logró 15 goles, en los mismos duelos.

Aficionados piden sacar a Haaland por ser un robot

Aunque pareciera una broma, un grupo de aficionados abrió una changeorg, para juntar firmas y que saquen a Haaland por ser un robot. Si, usted leyó bien, por ser un robot. Dicha 'organización', ya suma más de 400 mil peticiones para 'correr' al noruego de la Premier League.

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