¿Qué dicen los aficionados? Las predicciones más atrevidas en la Bola de Kristal
La afición se anima a lanzar sus pronósticos y algunos se atreven a dar marcadores exactos. ¿Quién acertará? Descubre las predicciones más divertidas en la Bola de Kristal.
La emoción del partido ya se siente y los aficionados tienen claro quién ganará. En una nueva edición de Bola de Kristal, salimos a las calles y alrededores del estadio para conocer los pronósticos de la afición y descubrir quién se atreve a predecir el resultado final.