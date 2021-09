Este domingo 19 de septiembre se reanuda la actividad correspondiente a la segunda semana de la temporada en la NFL y la jornada 9 del Torneo Grita México Apertura 2021. Para hoy destaca el Clásico Regio entre Monterrey y Tigres.

Actualmente no hay mucha diferencia entre los equipos norteños en la tabla. Los Felinos son quienes se encuentran mejor ubicados, al situarse en el quinto puesto con 13 puntos, pero los dirigidos por Javier Aguirre, quienes llegarán a este encuentro después de haber conseguido su boleto a la final de la Liga de Campeones de la Concacaf venciendo 4-1 al Cruz Azul en el Estadio Azteca, apenas están tres escalones abajo con dos unidades menos (11).

Luego de la derrota frente a Rayados en Concachampions, La Máquina Celeste de Cruz Azul también regresará a escena para recibir a los Gallos de Querétaro. El vigente campeón de la Liga BBVA MX tampoco vive su mejor momento en el torneo local, mismo en el que a pesar de mantenerse en zona de reclasificación (noveno puesto con 10 unidades) suma cuatro partidos consecutivos sin ganar.

Puede interesarte: Héctor Moreno “Tengo muchas ganas de vivir el Clásico Regio”

En cuanto a la actividad de la NFL, destaca el duelo entre dos equipos que iniciaron con victoria como lo son Pittsburgh y Raiders, además de la visita de Dallas a Los Ángeles para medirse a los Chargers y tratar de evitar un inicio con dos derrotas.

Agenda deportiva domingo 19 de septiembre

Jornada 9 Grita México 2021

Cruz Azul vs. Querétaro 19:00 hrs.

Monterrey vs. Tigres 19:00 hrs.

Santos vs. Puebla 21:00 hrs.

Jornada 5 Liga Española

Real Sociedad vs. Sevilla 09:15 hrs.

Real Betis vs. Espanyol 11:30 hrs.

Valencia vs. Real Madrid 14:00 hrs.

Jornada 6 Segunda División Española

S.D. Huesca vs. Fuenlabrada 07:00 hrs.

Jornada 5 Premier League

West Ham vs. Manchester United 08:00 hrs.

Tottenham vs. Chelsea 10:30 hrs.

Jornada 4 Serie A

Hellas Verona vs. AS Roma 11:00 hrs.

Juventus vs. AC Milán 13:45 hrs.

Jornada 6 Ligue 1

PSG vs. Olympique Lyon 13:45 hrs.

Semana 2 NFL

Pittsburgh vs. Raiders 12:00 hrs.

Philadelphia vs. San Francisco 12:00 hrs.

Cleveland vs. Houston 12:00 hrs.

Jacksonville vs. Denver 12:00 hrs.

Carolina vs. Nueva Orleans 12:00 hrs.

Indianapolis vs. LA Rams 12:00 hrs.

Miami vs. Bills 12:00 hrs.

NY Jets vs. Patriots 12:00 hrs.

Chicago vs. Cincinnatti 12:00 hrs.

Tampa Bay vs. Atlanta 15:05 hrs.

Arizona vs. Minnesota 15:05 hrs.

Seattle vs. Tennessee 15:25 hrs.

LA Chargers vs Dallas 15:25 hrs.

Baltimore vs. Kansas City 19:20 hrs.

INDYCAR SERIES

Grand Prix of Monterey 14:00 hrs.

(Tiempo del centro de México)