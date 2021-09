Que sea miércoles o mitad de semana, no quiere decir que no vayamos a tener actividad deportiva, todo lo contrario. Será un día lleno de partidos en distintos frentes.

De entrada, tres equipos mexicanos tendrán acción. Monterrey y Toluca se enfrentarán en duelo adelantado de la jornada 11 del torneo Grita México 2021, mientras que el León se medirá al Seattle Sounders de la MLS en la final de la Leagues Cup.

Los Panzas Verdes llegaron a esta instancia luego de superar a Pumas 2-0 y al Sporting Kansas City 6-1, en tanto que los estadounidenses vencieron en semifinales al Santos Laguna por la mínima diferencia y a los Tigres de Nuevo León en cuartos de final 3-0.

En Europa también habrá movimiento. Este miércoles continúa la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa. El Wolverhampton se medirá al Tottenham en duelo de eliminación directa, Arsenal se enfrentará al AFC Wimbledon, Chelsea al Aston Villa y el Manchester United de Cristiano Ronaldo hará lo propio contra el West Ham.

Por su parte, el París Saint-Germain, equipo donde milita el argentino Lionel Messi también tendrá acción cuando visite al Metz, sin embargo, Messi no podrá estar presente por un golpe en la rodilla izquierda que no le permitió formar parte de la convocatoria.

Otros partidos destacados para este día son los que sostendrán la Juventus y el AC Milan contra el Spezia Calcio y el Venezia FC, respectivamente, así como el del Real Madrid recibiendo al Mallorca.

Agenda deportiva miércoles 22 de septiembre

Partidos destacados

GRITA MÉXICO APERTURA 2021

19:00 hrs. Monterrey vs. Toluca

Final LEAGUES CUP

21:00 hrs. Seattle Sounders vs. León

SERIE A

11:30 hrs. Spezia Calcio vs. Juventus

13:45 hrs. AC Milan vs. Venezia FC

LIGA EREDIVISIE

11:45 hrs. Go Ahead Eagles vs. PSV

LALIGA

12:30 hrs. Sevilla vs. Valencia

15:00 hrs. Real Madrid vs. Mallorca

EFL Carabao Cup

13:45 hrs. Wolverhampton vs. Tottenham

13:45 hrs. Arsenal vs. Wimbledon

13:45 hrs. Chelsea vs. Aston Villa

13:45 hrs. Manchester United vs. West Ham

LIGUE 1

14:00 hrs. Metz vs. PSG

MLS

18:30 hrs. Inter de Miami vs. Nashville