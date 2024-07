La agenda del Día 2 de actividades en París 2024

La delegación mexicana entra en acción este segundo día de actividades en los Juegos Olímpicos. El equipo de Tiro con Arco femenil iniciará su participación en París 2024, a la 1:30 AM (tiempo del centro de México), donde Ana Paula Vázquez, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz conocerán a sus rivales para la Ronda de Eliminación Directa.

Por su parte, en la rama varonil, de la misma disciplina, conformada por Bruno Martínez, Matías Grande y Carlos Rojas también sabrán a quienes se enfrentarán en la siguiente fase, pero ellos en punto de las 6:15 AM (TCM), para culimar la participación de nuestros atletas, en este segundo día.

Esta es la agenda completa del Día 2 en París 2024

En el primer día de la Justa Veraniega, el futbol y el Rugby 7 se llevaron los ojos del mundo. Ahora el Balón Mano Femenil tomará partida, junto con el Tiro con Arco como se mencionó antes, junto con los otros dos deportes, aunque en el balompié ahora será la rama Femenil la que entre en acción.

Tiro con Arco

Femenil Clasificatorio | 1:30 AM

Varonil Clasficatorio | 6:15 AM

Futbol Femenil

Canadá vs Nueva Zelanda | 9:00 AM

España vs Japón | 9:00 AM

Alemania vs Australia | 11:00 AM

Nigeria vs Brasil | 11:00 AM

Francia vs Colombia | 1:00 PM



Estados Unidos vs Zambia | 1:00 PM

Balonmano | Femenil

Eslovenia vs Dinamarca | 1:00 AM

Países Bajos vs Angola | 3:00 AM

España vs Brasil | 6:00 AM

Alemania vs Corea del Sur | 8:00 AM

Hungría vs Francia | 11:00 AM

Noruega vs Suecia | 1:00 PM

Rubgy 7 | Masculino

Samoa vs Kenya | 6:00 AM

Argentina vs Australia | 6:30 AM

Estados Unidos vs Uruguay | 7:00 AM

Fiji vs Francia | 7:30 AM

Sudáfrica vs Japón | 8:00 AM

Nueva Zelanda vs Irlanda | 8:30 AM

De 12 PM a 2:30 PM se enfrentarán los mejores clasificados.

¿Cuándo será la Ceremonia de Inaguración de París 2024?

La actividad antes mencionada se realizará previo a la Ceremonia de Inaguración, que se llevará a cabo este vienes 26 de julio, en punto de las 12:00 PM (tiempo del centro de México) y tu podrás la cobertura, por las plataformas Digitales de Azteca Deportes.